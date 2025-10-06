Mãe que veio a Rio Branco para tratar saúde da filha ganha moto 0km

O sorteio de uma moto Pop 100 realizado na noite deste domingo, 5, na 2ª edição do Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, em Rio Branco movimentou a última noite do festival. A ganhadora foi Silene, moradora de Cruzeiro do Sul, que está na capital acompanhando o tratamento de saúde da filha, diagnosticada com lúpus.

Ela contou que decidiu participar do sorteio ao lado do neto Pedro Emanuel, de 7 anos, que é autista. “Fui dar uma volta com meu neto e decidi colocar o cupom no nome dele. Estou muito feliz com isso, muito obrigada”, comemorou.

A ganhadora recebeu uma ligação da presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, informando do prêmio.

Ao ser informada da premiação, Silene também falou ao telefone com o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. “Dona Silene, seu neto lhe deu sorte mesmo. E nós desejamos melhoras para sua filha. Tenho certeza que esse prêmio vai ajudar muito”, disse o prefeito.

O prêmio foi doado pela grupo Star Motos, concessionária Honda que atua em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários