Mãe é presa em flagrante por maus-tratos após bebê de 8 meses ser levada a hospital com fratura no crânio em Porto Velho

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com a construção de uma nova ponte de madeira no Ramal do 13, zona rural do município de Assis Brasil. A estrutura, que tem 24 metros de extensão, substitui uma ponte antiga que foi removida para dar lugar à nova passagem.

A obra está sendo executada em parceria com a prefeitura de Assis Brasil, que disponibilizou apoio logístico e equipamentos para os serviços. A nova ponte garante mais segurança e trafegabilidade para os moradores da região, além de facilitar o transporte da produção agrícola local.

“Essa ponte é mais um exemplo do que conseguimos fazer quando Estado e município trabalham juntos. Estamos atuando com agilidade para garantir o tráfego seguro e dar condições reais para que as famílias possam escoar sua produção e circular com dignidade. Esse é o compromisso que o governador Gladson Camelí nos confiou, e seguimos cumprindo com responsabilidade”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A ponte é estratégica para o deslocamento das famílias que vivem ao longo do ramal e representa mais um avanço nos investimentos em infraestrutura rural promovidos pelo governo estadual, por meio da Operação Verão.

“A estrutura antiga já apresentava riscos, então fizemos a retirada e iniciamos imediatamente a construção da nova ponte. Utilizamos madeira CM30 e óleo queimado para preservação, com reforço na fixação e aplicação de pregos apropriados. O apoio da prefeitura foi essencial para acelerar a execução”, explicou Sula.

O Deracre segue com frentes de trabalho em diversos municípios, promovendo a recuperação de ramais, construção de pontes e melhoria da malha viária, garantindo mais acesso e desenvolvimento para as comunidades do interior.

