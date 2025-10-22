Mãe e filha ficam feridas em grave acidente na Rua Minas Gerais, em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (21) deixou mãe e filha feridas na Rua Minas Gerais, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Antonieta Freitas da Silva, de 59 anos, e Jamile Cristine de Souza, de 34 anos.

De acordo com informações colhidas no local, as duas seguiam em uma motocicleta Honda Pop 100, no sentido Centro-bairro, quando foram atingidas por um Fiat Argo branco, de placa QRA-4G85, que saía de um posto de combustíveis e realizava uma conversão na via, no final do dia desta terça-feira, 21.

Com o impacto da colisão, mãe e filha foram arremessadas ao solo, sofrendo fraturas e múltiplas escoriações pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias ao local. Antonieta apresentou fratura fechada no joelho direito e várias escoriações, sendo atendida pela equipe da ambulância 07. Já Jamile teve suspeita de fratura no pé e recebeu atendimento da ambulância 05.

As duas foram protocoladas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem sob cuidados médicos.

A condutora do Fiat Argo permaneceu no local e prestou assistência às vítimas, aguardando a chegada do Batalhão de Trânsito, que realizou o registro da ocorrência e iniciou os procedimentos de apuração das causas do acidente.

Relacionado

Comentários