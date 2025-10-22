Geral
Mãe e filha ficam feridas em grave acidente na Rua Minas Gerais, em Rio Branco
Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (21) deixou mãe e filha feridas na Rua Minas Gerais, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Antonieta Freitas da Silva, de 59 anos, e Jamile Cristine de Souza, de 34 anos.
De acordo com informações colhidas no local, as duas seguiam em uma motocicleta Honda Pop 100, no sentido Centro-bairro, quando foram atingidas por um Fiat Argo branco, de placa QRA-4G85, que saía de um posto de combustíveis e realizava uma conversão na via, no final do dia desta terça-feira, 21.
Com o impacto da colisão, mãe e filha foram arremessadas ao solo, sofrendo fraturas e múltiplas escoriações pelo corpo.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias ao local. Antonieta apresentou fratura fechada no joelho direito e várias escoriações, sendo atendida pela equipe da ambulância 07. Já Jamile teve suspeita de fratura no pé e recebeu atendimento da ambulância 05.
As duas foram protocoladas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem sob cuidados médicos.
A condutora do Fiat Argo permaneceu no local e prestou assistência às vítimas, aguardando a chegada do Batalhão de Trânsito, que realizou o registro da ocorrência e iniciou os procedimentos de apuração das causas do acidente.
Obras na Cidade do Povo serão investigadas pelo MP por possíveis irregularidades
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) converteu um procedimento preparatório em inquérito civil para aprofundar as investigações sobre possíveis irregularidades na execução de obras do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A decisão foi tomada pelo promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim e publicada nesta segunda-feira, 20.
De acordo com o despacho, o procedimento foi instaurado há mais de 180 dias para apurar falhas na execução do empreendimento pelo Estado do Acre, mas, apesar dos esforços para resolver a situação, os problemas persistem e demandam novas diligências.
A conversão tem como base o §6º do artigo 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o artigo 25, §3º, inciso III, da Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPAC.
Com a abertura do inquérito, o Ministério Público determinou que sejam oficiadas as empresas construtoras contratadas pelo Estado e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), requisitando informações detalhadas sobre a execução do projeto habitacional e eventuais falhas técnicas ou ambientais.
Adolescente de 15 anos é apreendido pela PM por tráfico de cocaína em Cruzeiro do Sul
Jovem foi flagrado com oito porções da droga e R$ 260 em espécie no Conjunto Cumaru
A Polícia Militar apreendeu, na noite de terça-feira (21), um adolescente de 15 anos acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu no Conjunto Cumaru, região conhecida por ser ponto de comércio de entorpecentes e área de atuação de facções criminosas.
De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o jovem, identificado pelas iniciais E.C., em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado.
Na revista pessoal, os militares encontraram um frasco contendo oito porções de cocaína e a quantia de R$ 260 em dinheiro. O adolescente confessou que vendia cada porção por R$ 20.
Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
MP entra com ação após mãe perder trabalho por horário escolar do filho
Depois de passar a madrugada em uma fila para garantir a matrícula do filho no turno da manhã da Escola Municipal José Ruy da Silveira Lino, em Brasileia, uma moradora da zona rural acabou ficando sem a vaga desejada, mesmo tendo seguido a ordem de chegada.
A única alternativa oferecida pela Secretaria Municipal de Educação foi transferir o menino para outra unidade, distante de casa, o que tornaria impossível o deslocamento diário.
Com a situação, a mãe, que trabalhava como diarista no período matutino, perdeu sua principal fonte de renda, já que o filho só pôde ser matriculado no turno da tarde. Diante dos prejuízos para mãe e filho, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Brasileia, ajuizou uma ação civil pública com pedido de urgência para assegurar a matrícula da criança no turno da manhã.
Na ação, o MP argumenta que a negativa de vaga compatível com a jornada laboral da mãe afeta não apenas o direito da criança à educação, mas também o direito da mulher ao trabalho, revelando um cenário de desigualdade estrutural que atinge especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O órgão ressalta ainda que as políticas públicas educacionais devem levar em conta a perspectiva de gênero, garantindo que mães trabalhadoras possam conciliar o sustento da família com o cuidado dos filhos. Negar essa compatibilização, segundo o MP, significa perpetuar práticas discriminatórias e limitar a autonomia das mulheres.
Com base nesses argumentos, a Promotoria pede que o Município de Brasileia e a Secretaria Municipal de Educação matriculem o aluno no turno matutino em até 48 horas, mesmo que seja necessária a criação de uma vaga suplementar.
Segundo o MP, caso isso não seja possível, o pedido prevê a oferta de transporte escolar gratuito até a unidade mais próxima que ofereça o turno da manhã, garantindo o acesso e a permanência do estudante.
A ação também solicita que o município adote medidas administrativas para tornar o processo de matrícula mais transparente e justo, prevenindo novas situações de discriminação e fortalecendo o compromisso com a igualdade de direitos.
Com informações do MPAC
