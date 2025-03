Mãe e bebê escapam ilesas após caminhonete cair no Rio Juruá em Cruzeiro do Sul

Veículo foi resgatado pelos Bombeiros; motorista havia deixado carro engatado às margens do rio enquanto buscava informações na balsa

Um susto seguido de alívio marcou a tarde desta quarta-feira (26) no Porto do Governo, em Cruzeiro do Sul, quando uma caminhonete Hilux caiu no Rio Juruá com uma mulher e uma bebê no interior do veículo. Felizmente, ambas saíram sem ferimentos após um resgate rápido de populares e do Corpo de Bombeiros.

Quando o carro começou a afundar, houve momentos de pânico e gritaria por parte de populares, já que dentro havia uma mãe com uma filha bebê no colo.

A mulher conseguiu quebrar o vidro da porta e homens que estavam próximos conseguiram retirar a criança que estava com ela. A mulher também conseguiu sair e subir o barranco.

Como aconteceu o acidente

De acordo com informações apuradas, o motorista havia estacionado o carro em modo automático (ponto morto) às margens do rio enquanto se dirigia à balsa para buscar informações. No entanto, a Hilux começou a se mover sozinha, descendo o barranco até cair na água.

Cenas de pânico e resgate heroico

Testemunhas relataram momentos de desespero quando o veículo começou a afundar. A mulher, que estava dentro do carro com a filha no colo, conseguiu quebrar o vidro do veículo, enquanto homens que estavam próximos auxiliaram no resgate, retirando a criança e depois a mãe.

Bombeiros retiram veículo do rio

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com o apoio de um caminhão munck municipal, realizou a retirada da Hilux das águas. O veículo apresentava avarias no parabrisa e no para-choque, mas o mais importante é que não houve vítimas.

“Foi solicitado o caminhão munck municipal que auxiliou na retirada da Hillux de dentro do Rio. Os Bombeiros realizaram as amarrações necessárias com cintas próprias para que o veículo pudesse ser içado pra fora do rio. Após a retirada do veículo foi percebido algumas avarias no parabrisa e no para-choque. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente”, concluiu o Corpo dê Bombeiros.

Veja vídeos:





Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários