Macaco é flagrado “pegando carona” em cachorro e cena viraliza no interior do Acre

Vídeo gravado em Porto Walter mostra primata equilibrado sobre o lombo do cão e chama atenção nas redes sociais

Uma cena inusitada registrada no município de Porto Walter, no interior do Acre, virou assunto entre moradores e ganhou ampla repercussão nas redes sociais. Um vídeo que circula em grupos locais mostra um macaco sendo transportado de forma pouco comum: acomodado sobre o lombo de um cachorro, enquanto o animal caminha tranquilamente por uma rua da cidade.

Nas imagens, o primata aparece equilibrado sobre o cão, que segue o trajeto sem demonstrar qualquer incômodo, como se a situação fizesse parte da rotina. A naturalidade da dupla surpreendeu tanto quem presenciou o momento quanto quem assistiu ao registro pela internet.

O conteúdo foi compartilhado diversas vezes e rendeu uma série de comentários curiosos e bem-humorados sobre a interação entre os dois animais. Muitos internautas destacaram o comportamento pacífico durante o “passeio”.

Até o momento, não há informações sobre a origem do macaco ou se ele pertence a algum morador da região. Em cidades do interior, onde o contato com a fauna silvestre é mais frequente, situações envolvendo animais costumam chamar atenção. Ainda assim, moradores afirmam que a cena do macaco “pegando carona” no cachorro está entre as mais inusitadas já registradas no município.

