Lyon vence e Quinarí e Brasileia empatam no Estadual da Série A

Dois jogos foram disputados nessa terça, 9, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. No ginásio do Sesc, o Lyon venceu o Veneza por 4 a 1 e confirmou a classificação para a segunda fase da competição.

Quinarí e Brasileia empataram por 3 a 3, em Senador Guiomard, e seguem invictos no torneio.

Sequência no sábado

A primeira fase do Estadual terá sequência no sábado, 13, com mais duas partidas. O preventório recebe o Atlético Xapuriense no ginásio do Sesc, a partir das 19 horas. Em Senador Guiomard, a partir das 19h30, o Quinarí joga contra o Campo Grande.

Classificação da Série A

Grupo A

1º Lyon – 9 Pts

2º Preventório – 3 Pts

3º Pista – 3 Pts

4º Atlético Xapuriense – 3 Pts

5º Veneza – 0 Pt

Grupo B

1º Campo Grande – 6 Pts

2º Quinarí – 4 Pts

3º Brasileia – 4 Pts

4º Fluminense da Bahia – 0 Pt

5º Calafate – 0 Pt

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários