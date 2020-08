Durante a madrugada desta quarta-feira, dia 12, Deus recebeu mais uma companhia de uma pessoa muito querida nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia. Mariluce Raulino, esposa do querido amigo Cassiano Soares, proprietários da padaria ‘Panilanche’ localizado na cidade de Brasiléia.

Depois de 30 dias lutando pela vida em decorrência do vírus Covid-19, veio a óbito no hospital do Into, localizado na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Mari, como era conhecida, deixa uma legião de amigos e parentes órfãos de sua querida amizade. Infelizmente muitos não puderam se despedir devido o protocolo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A equipe do jornal oaltoacre.com, se solidariza com a dor e perca de uma pessoa tão especial. Que o Todo Poderoso lhe conceda um descanso eterno ao seu lado, e possa acalentar os filhos, esposo e parentes neste momento de perca e dor.

Nossos sentimentos.

Comentários