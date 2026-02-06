Luto! Morre seu Osmar Girardi, proprietário de farmácia no Universitário, em Rio Branco

O governo do Acre tem intensificado sua presença no município de Rio Branco com um conjunto de obras, investimentos e políticas públicas voltadas à melhoria da infraestrutura, ampliação dos serviços essenciais e promoção da qualidade de vida da população. As ações abrangem áreas estratégicas como mobilidade urbana, saúde, educação, segurança pública e regularização fundiária, consolidando um dos maiores ciclos de investimentos já realizados na capital acreana.

Mobilidade em avanço

Entre as principais obras em andamento está o Complexo Viário da Avenida Ceará, considerado a maior intervenção de mobilidade urbana atualmente em execução no estado. Coordenada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a obra avança para a liberação do tráfego na Avenida Getúlio Vargas até o final do mês de março.

No momento, as equipes trabalham na conformação da via, adequando o nível da avenida para que ela se integre de forma segura à estrutura do viaduto. Essa etapa é fundamental para garantir a drenagem adequada, a sinalização e a base estrutural da pavimentação, permitindo a futura liberação da circulação de veículos.

A intervenção contribui diretamente para a melhoria do trânsito na região central da capital, com mais fluidez, segurança e redução de congestionamentos. O Complexo Viário é resultado de um convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O investimento total já ultrapassa R$ 40 milhões, sendo mais de R$ 23 milhões provenientes de recursos próprios do Estado, além de aportes da bancada parlamentar, consolidando-se como uma das maiores obras estruturantes da história recente do Acre.

Saúde em crescimento

Na área da saúde, outro destaque é a construção da Nova Maternidade de Rio Branco, que representa um avanço histórico no atendimento materno-infantil da capital e de todo o estado. A previsão é que a primeira etapa da obra seja entregue no primeiro trimestre de 2026, que será disponibilizada à população para otimizar o atendimento às gestantes, especialmente às mulheres com gestação de alto risco, o que, por conseguinte, fortalece a rede pública de saúde com atendimentos e exames especializados.

Paralelamente, a segunda etapa da obra também apresenta avanços significativos, com a execução dos serviços de concretagem da primeira laje do prédio principal, reforçando o compromisso do governo estadual com o cumprimento do cronograma estabelecido. O projeto é fruto de uma atuação integrada entre as esferas municipal, estadual e federal, tendo sido elaborado em conjunto com o Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (Unops), órgão operacional da Organização das Nações Unidas (ONU).

Quando todas as cinco etapas forem concluídas, a maternidade, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco, contará com uma das estruturas de saúde mais modernas da Região Norte. Serão 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e parto cesariano; 10 leitos de UTI adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI) e 15 leitos de UCI Canguru, além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, destinada ao acolhimento de gestantes de alto risco.

O governador Gladson Camelí destaca a importância da obra para o fortalecimento da saúde pública e reafirma o compromisso de sua gestão com a proteção da infância. “As crianças são as verdadeiras autoridades é para elas que governamos. Trabalho com o lema de cuidar das pessoas, na busca de construir um futuro melhor e para que todos os acreanos cresçam com qualidade de vida”, afirmou.

Também na área da saúde, o governo do Acre entregou, em abril de 2025, a obra de reforma do Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva, em Rio Branco. Com investimento de quase R$ 2 milhões, oriundos de emenda parlamentar, a unidade passou por uma revitalização completa, ampliando sua capacidade de atendimento e oferecendo um ambiente mais moderno, seguro e acolhedor para as crianças e seus familiares e para os profissionais da saúde.

A reforma do Hospital da Criança incluiu a modernização da infraestrutura elétrica, instalação de novos sistemas de climatização e gás medicinal, adequação de banheiros e implantação de sistema de combate a incêndios. Além disso, os espaços receberam nova pintura, pisos mais resistentes e instalações hidrossanitárias totalmente reformadas. A unidade passou a contar com 48 novos leitos, distribuídos entre enfermarias, salas de isolamento e punção venosa, além de salas específicas para prescrição médica, equipamentos e guarda de materiais, tornando o atendimento mais eficiente e humanizado.

Educação fortalecida

Na educação, o governo estadual promoveu um reforço histórico na rede pública com a posse de 713 novos professores, fortalecendo o ensino básico em todo o Acre, inclusive em Rio Branco. O investimento total nas contratações soma R$ 221.816.719,40, o maior já realizado na educação acreana, permitindo ampliar o quadro docente, melhorar a qualidade do ensino e garantir melhor atendimento aos estudantes nos 22 municípios do estado.

A vice-governadora Mailza Assis ressaltou que a chegada dos novos profissionais representa um marco para a educação básica. Segundo ela, o investimento vai além dos números. “Mais do que números, esse investimento se traduz em salas de aula mais bem atendidas, em alunos com mais oportunidades e em escolas fortalecidas como espaços de transformação social”, afirmou. Ela também destacou o papel essencial dos educadores na formação cidadã e reafirmou o compromisso do governo em valorizar a carreira docente e promover uma educação inclusiva e de qualidade.

Município regularizado e seguro

Outro eixo de forte atuação do governo do Acre é a regularização fundiária, política pública priorizada desde de 2023. As ações foram intensificadas em todos os municípios e resultaram na entrega de 12.653 títulos definitivos registrados entre 2023 e 2025, conforme dados oficiais. A regularização fundiária garante às famílias o direito legal à propriedade, urbana ou rural, promovendo segurança jurídica, valorização dos imóveis e acesso ao crédito, investimentos e políticas públicas, com impactos diretos no desenvolvimento social e econômico de Rio Branco.

Na área da Segurança Pública, os investimentos também são expressivos. Em 2025, o governo do Acre destinou R$ 69,9 milhões para fortalecer a valorização profissional, modernizar a infraestrutura, investir em tecnologia e ampliar a integração das forças de segurança.

Os recursos também possibilitaram a renovação da frota, com aquisição de caminhões de combate a incêndio, ambulâncias, viaturas especializadas, vans e micro-ônibus para o Corpo de Bombeiros Militar, além da compra de armamentos modernos, coletes balísticos e a maior entrega de munição já realizada à Polícia Militar do Acre. Outro avanço importante foi o início da construção do maior estande de tiro indoor do Brasil, com tecnologia avançada e previsão de entrega para fevereiro de 2026. Em Rio Branco, foram entregues a nova sede do Conselho Penitenciário do Acre e equipamentos para o Iapen, reforçando a estrutura do sistema penitenciário.

Com esse conjunto de investimentos e ações estratégicas, o governo do Acre consolida sua atuação em Rio Branco, promovendo desenvolvimento urbano, fortalecimento dos serviços públicos e mais dignidade para a população, reafirmando o compromisso com um futuro mais seguro, inclusivo e com melhor qualidade de vida para todos os acreanos.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

