Cotidiano
Lutador do Acre é campeão do Shooto Brasil de MMA e deve chegar ao UFC
O acreano natural de Cruzeiro do Sul, Paulo Victor Silva Santos, 22 anos, conhecido por Menor Czs, foi o campeão do Shooto Brasil, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 5, ao vencer Francisco Bhorel, do Estado do Amazonas. O Shooto Brasil é o maior evento de MMA da América Latina.
Menor Czs é o primeiro cruzeirense e o segundo acreano campeão do evento, o que garante visibilidade internacional para ele. E o menino do bairro da Lagoa, um dos mais pobres de Cruzeiro do Sul, deve alcançar o UFC. “ Com uma vitória dessa, e com o destaque que ele já vinha tendo, ele está a um passo pra entrar no UFC. Segundo informações aqui do Rio de Janeiro, provavelmente em 2026, ele já entra no Contender Series, que é uma divisão do UFC, que você compete e através do seu resultado, da sua performance, você já entra com o contrato na divisão principal, que é o UFC mesmo”, relata o técnico dele, Ueverton Jacaré, que destaca que eles tiveram patrocinadores de Cruzeiro do Sul para o Shooto Brasil.
A história de Paulinho parece de filme. Ele conheceu o esporte por meio do projeto Social Campeões em Ação do Nauas Combat MMA no ano 2017 e há 6 anos foi para o Rio de Janeiro, mas sempre volta para sua terra natal. Nesse período ele faz temporadas, se revezando na equipe Nova União, do campeão José Aldo, no Rio e no Acre, quando treina na Jacaré Fight Team.
“ O esporte me salvou e hoje sou campeão, o que era só um grande sonho. Agora é agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui e alcançar o UFC !”, cita Paulinho, o menor CZS, campeão do Shooto Brasil.
Comentários
Cotidiano
Copa: Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase
O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil pode vencer os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 (contra Marrocos, Haiti e Escócia). A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (5) após o sorteio dos grupos do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
“O primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, Haiti ou Escócia, temos que vencer. É respeitar o adversário e estudar bem o rival. Podemos vencer os três jogos. Nossa ideia é muito clara, temos que ser competitivos durante toda a Copa do Mundo”, declarou o comandante do Brasil ao ser questionado sobre o que achava de enfrentar a seleção africana logo na estreia do próximo Mundial.
O técnico italiano também foi questionado sobre o que achava da possibilidade de o Brasil cruzar no mata-mata com equipes fortes como Holanda, Alemanha e França: “O objetivo do Brasil é disputar a final e, para isso, tem que encarar equipes muito fortes. Isso pode acontecer nas quartas de final, na semifinal. Mas, na minha opinião, isso não muda muito”.
Na entrevista, Ancelotti também foi questionado sobre os próximos desafios do Brasil, amistosos contra a Croácia e França, que foram confirmados nesta sexta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão disputados nos Estados Unidos. Segundo o treinador, estes jogos servirão para avaliar o nível da seleção a poucos meses do início da Copa: “Acredito que será um bom teste. Enfrentaremos equipes de nível mundial de diferentes características. A França tem qualidade individual extraordinária, enquanto a Croácia tem uma equipe muito experiente. Queremos saber onde estamos”.
Fonte: CNN
Comentários
Cotidiano
FJEAC promove 22º Campeonato Estadual no Álvaro Dantas
A Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) promove neste sábado, 6, a partir das 8h30, no ginásio Álvaro Dantas, o 22º Campeonato Estadual. 60 atletas estão confirmados na competição.
“Vamos ter todas as categorias em disputa no Estadual. Realizar o evento significa muito e esse torneio vai fechar a temporada de 2025”, declarou o presidente da FJEAC, Lamarck de Souza.
Competições nacionais
Lamarck de Souza espera ter o maior número de atletas disputando as competições nacionais em 2026 e por isso os resultados do Estadual podem valer como seletivas.
Comentários
Cotidiano
Federação oficializa tabela do Campeonato Estadual 2026
O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) oficializou nesta sexta, 5, a tabela do Campeonato Estadual de 2026. A competição vai começar no dia 12 de janeiro com o confronto entre Independência e Santa Cruz, no Tonicão.
Tonicão e Arena
As partidas do Estadual serão disputadas às segundas, terças, quintas e sábados no Tonicão e na Arena da Floresta.
“A ideia é promover o Estadual sem prejudicar os gramados e por isso cada praça esportiva irá receber dois jogos por semana”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Você precisa fazer login para comentar.