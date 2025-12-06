Lutador do Acre é campeão do Shooto Brasil de MMA e deve chegar ao UFC

O acreano natural de Cruzeiro do Sul, Paulo Victor Silva Santos, 22 anos, conhecido por Menor Czs, foi o campeão do Shooto Brasil, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 5, ao vencer Francisco Bhorel, do Estado do Amazonas. O Shooto Brasil é o maior evento de MMA da América Latina.

Menor Czs é o primeiro cruzeirense e o segundo acreano campeão do evento, o que garante visibilidade internacional para ele. E o menino do bairro da Lagoa, um dos mais pobres de Cruzeiro do Sul, deve alcançar o UFC. “ Com uma vitória dessa, e com o destaque que ele já vinha tendo, ele está a um passo pra entrar no UFC. Segundo informações aqui do Rio de Janeiro, provavelmente em 2026, ele já entra no Contender Series, que é uma divisão do UFC, que você compete e através do seu resultado, da sua performance, você já entra com o contrato na divisão principal, que é o UFC mesmo”, relata o técnico dele, Ueverton Jacaré, que destaca que eles tiveram patrocinadores de Cruzeiro do Sul para o Shooto Brasil.

A história de Paulinho parece de filme. Ele conheceu o esporte por meio do projeto Social Campeões em Ação do Nauas Combat MMA no ano 2017 e há 6 anos foi para o Rio de Janeiro, mas sempre volta para sua terra natal. Nesse período ele faz temporadas, se revezando na equipe Nova União, do campeão José Aldo, no Rio e no Acre, quando treina na Jacaré Fight Team.

“ O esporte me salvou e hoje sou campeão, o que era só um grande sonho. Agora é agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui e alcançar o UFC !”, cita Paulinho, o menor CZS, campeão do Shooto Brasil.

