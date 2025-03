Lutador acreano Thomas Bryan desiste de luta pelo cinturão do PFC após problemas com hospedagem na Colômbia

Processo dividido em oito lotes inclui serviços mecânicos, lavagem, borracharia, lubrificantes e guincho 24 horas, com investimento estimado em milhões de reais

A Prefeitura de Feijó, no Acre, divulgou nesta quinta-feira, 27, um aviso de cotação para a contratação de empresas especializadas em serviços de manutenção e fornecimento de insumos automotivos. O objetivo é atender a frota municipal, que inclui carros, motocicletas, máquinas pesadas e veículos utilizados em obras e serviços agrícolas. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Administração, segue os princípios de impessoalidade, moralidade e publicidade previstos na Constituição Federal.

Os serviços estão divididos em oito lotes, abrangendo desde manutenção preventiva e corretiva até lavagem, borracharia, fornecimento de lubrificantes e guincho 24 horas. O Lote I cobre a manutenção de carros utilitários, picapes, ônibus e caminhões, com estimativa de 2.088 horas de serviços mecânicos e fornecimento de peças no valor de até R$ 1 milhão. Já o Lote II é voltado para máquinas pesadas, como tratores e retroescavadeiras, com o mesmo número de horas e valor estimado para peças.

Motocicletas e quadriciclos estão incluídos no Lote III, com 1.000 horas de serviços e fornecimento de peças no valor de R$ 250 mil. O Lote IV trata da higienização da frota, com previsão de 2.000 lavagens simples e 1.000 lavagens gerais para veículos leves e pesados, além de 1.500 lavagens simples e 500 lavagens gerais para máquinas.

O Lote V trata do fornecimento de pneus e acessórios, além de serviços de borracharia para todos os tipos de veículos e máquinas. O valor estimado para aquisição de pneus é de R$ 1 milhão para veículos leves e R$ 800 mil para máquinas pesadas, com serviços especializados de troca, alinhamento e balanceamento. Com os demais serviços. o Lote V fica orçado em R$ 2,8 milhões. O fornecimento de lubrificantes para toda a frota municipal é o foco do Lote VI, com valor estimado em R$ 800 mil, incluindo óleos para motor, transmissão, freios e sistemas hidráulicos.

A iniciativa visa garantir a manutenção adequada da frota municipal, essencial para a prestação de serviços públicos de qualidade à população de Feijó. As empresas interessadas podem participar do processo de cotação, que promete movimentar milhões de reais em investimentos.

A recuperação e personalização de estofados e revestimentos internos está contemplada no Lote VII. Serviços de tapeçaria e capotaria foram incluídos para carros, máquinas e motocicletas, com 2.500 horas de mão de obra estimadas e fornecimento de insumos no valor de R$ 200 mil. O último lote, de número VIII, prevê a contratação de empresa para remoção e transporte de veículos leves e pesados em situações emergenciais. O serviço cobrirá todo o território do Acre e terá previsão de até 80 mil quilômetros rodados.

As empresas interessadas devem solicitar o arquivo de cotação pelo e-mail [email protected] e enviar suas propostas em até três dias úteis após a publicação do aviso. As propostas devem conter a assinatura do representante legal da empresa e respeitar critérios como validade mínima de 90 dias e inclusão de todos os custos e encargos.

