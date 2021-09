Lula pretende vir ao Acre até dezembro e vai percorrer a Amazônia para discutir candidatura

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve vir ao Acre ainda este ano. A previsão é que Lula percorra os estados da Amazônia antes de dezembro, quando se intensificam as chuvas na região. A informação é do jornalista Igor Gadelha, do jornal Metrópoles.

Lula tem agendada uma viagem ao estado de Minas Gerais, após isso, o ex-presidente visita os estados do Norte do País, no que ele chama de “Caravana da Amazônia”, para conversar com lideranças de esquerda e de centro para debater o cenário de 2022.