Brasil
Lula escolhe ministro Jorge Messias, da AGU, para vaga de Barroso no STF
Com 45 anos, Messias poderá ficar 30 anos no Supremo; nomeação preteriu senador Rodrigo Pacheco e atendeu a preferência de setores do PT
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar a vaga do ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada por cinco fontes do governo nesta quinta-feira (16).
Messias, de 45 anos, é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e ocupava a AGU desde janeiro de 2023. Pela idade, poderá permanecer no STF pelos próximos 30 anos. A indicação – que deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas – atendeu a setores do PT e preteriu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Perfil do indicado
- Jorge Messias: 45 anos, procurador da Fazenda Nacional desde 2007
- Tempo previsto no STF: 30 anos (pelas regras atuais)
- Trajetória: Ministro da AGU desde 2023; subchefe para Assuntos Jurídicos no governo Dilma
Processo de indicação
Nome passará por sabatina no Senado
Messias era o candidato da cúpula do PT
Lula preteriu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes
Transição no STF
Vaga era de Luís Roberto Barroso, que se aposentou aos 67 anos (tinha direito a ficar até os 75)
Indicação fortalece perfil técnico-jurídico na Corte
O nome seguirá para sabatina no Senado, onde precisará ser aprovado para ingressar na Corte. A escolha consolida a aposta de Lula em um nome de confiança e alinhamento político para a vaga.
A escolha define o perfil do STF para as próximas três décadas e reflete a preferência de Lula por nomes de confiança com trajetória no serviço público federal, em detrimento de figuras políticas como Pacheco.
Brasil
Carroceiro é preso após espancar e torturar mulher durante 6 horas no DF
A vítima apresentava vários ferimentos e um quadro sugestivo de traumatismo cranioencefálico. O autor tem extensa ficha criminal
Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, no local, constatou que a vítima, de 41 anos, apresentava hematomas no rosto, inchaço ao redor dos olhos, sangramento pelos ouvidos, fratura no úmero esquerdo e luxação no ombro esquerdo.
Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou aos policiais que o quadro clínico era sugestivo de traumatismo cranioencefálico.
A mulher relatou que vinha sendo agredida desde a meia-noite pelo companheiro e que foi uma vizinha que acionou a PMDF, após ouvir os pedidos de socorro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde permanece internada, aguardando procedimento cirúrgico.
O Metrópoles teve acesso ao boletim de ocorrência. No documento, foi relatado que a vítima mal conseguia abrir os olhos e falava com extrema dificuldade, descrevendo que foi submetida a “espancamento prolongado e reiterado” por Pedro Henrique.
O agressor foi localizado e preso em via pública, na EQNM 36/38. Segundo o boletim de ocorrência, no momento da prisão, Pedro apresentou atitude agressiva e resistência, além de ter negado a autoria do espancamento. Segundo a PMDF, ele tem extensa ficha criminal, com antecedentes por violência doméstica — contra a mesma vítima — além de homicídio e roubo.
O autor foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio, agravada pela tortura.
Brasil
TCE-AC aprova, com ressalvas, as contas de Gladson Cameli referentes ao exercício de 2021
A apreciação do chefe do Poder Executivo é uma das competências constitucionais do TCE-AC, que analisa os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo.
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli, referentes ao exercício de 2021, durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado.
O processo nº 142.638/2022, que trata da Prestação de Contas Anual do Governo do Estado do Acre, teve como relatora a conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, que apresentou parecer favorável à aprovação com ressalvas, destacando cinco pontos de atenção a serem observados pela gestão estadual:
Despesa com pessoal, que ultrapassou o limite legal; não cumprimento de emendas impositivas; registros contábeis que exigem maior transparência; necessidade de aprimorar a publicidade e clareza das informações orçamentárias; desequilíbrio atuarial do regime próprio de Previdência.
Durante a leitura do voto, a relatora enfatizou que, apesar das ressalvas e das recomendações técnicas, não foram constatadas irregularidades capazes de comprometer as contas, motivo pelo qual foi emitido parecer prévio pela aprovação com ressalvas.
Participaram da sessão o vice-presidente Ronald Polanco, os conselheiros Antonio Jorge Malheiro, Cristovão Messias, Naluh Gouveia e Ribamar Trindade, além da própria relatora Dulcinéa Benício e da conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho. O Ministério Público de Contas foi representado pela procuradora Anna Helena de Azevedo, e a Secretaria das Sessões teve condução do servidor Luciano Melo.
A apreciação das contas do chefe do Poder Executivo é uma das competências constitucionais do TCE-AC, que analisa os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo. O parecer prévio emitido pelo Tribunal será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), responsável pelo julgamento político-administrativo final.
Brasil
TJAC abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado em todo o Acre
Oportunidade é para estudantes de graduação de diversas áreas; inscrições ficam abertas de 16 a 31 de outubro através de site oficial
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou a abertura de processo seletivo virtual para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado destinado a estudantes de graduação. As inscrições estarão abertas no período de 16 a 31 de outubro de 2025, através do endereço eletrônico https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25.
A iniciativa contempla diversas áreas de formação e está disponível para candidatos de todos os municípios acreanos. O processo seletivo simplificado visa formar cadastro de reserva para oportunidades de estágio remunerado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado.
SAIBA MAIS AQUI
O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o TJAC, incluindo universidades, centros universitários e faculdades públicas ou privadas que atuam no estado e em âmbito nacional, nas modalidades presencial ou a distância.
Poderão participar do processo seletivo estudantes de graduação nas áreas de: Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.
Não poderão participar estudantes que sejam policiais civis ou militares; que possuam mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; que estejam vinculados a outro estágio, exceto nos casos de estágio obrigatório (curricular); ou que integrem o quadro de servidores do Poder Judiciário do Acre.
O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As candidatas e os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente, conforme o coeficiente de rendimento acadêmico (CRA), que deverá ser superior a dois.
