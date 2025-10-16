Lula escolhe ministro Jorge Messias, da AGU, para vaga de Barroso no STF

Com 45 anos, Messias poderá ficar 30 anos no Supremo; nomeação preteriu senador Rodrigo Pacheco e atendeu a preferência de setores do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar a vaga do ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada por cinco fontes do governo nesta quinta-feira (16).

Messias, de 45 anos, é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e ocupava a AGU desde janeiro de 2023. Pela idade, poderá permanecer no STF pelos próximos 30 anos. A indicação – que deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas – atendeu a setores do PT e preteriu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Perfil do indicado

Jorge Messias: 45 anos, procurador da Fazenda Nacional desde 2007

Tempo previsto no STF: 30 anos (pelas regras atuais)

Trajetória: Ministro da AGU desde 2023; subchefe para Assuntos Jurídicos no governo Dilma

Processo de indicação

Nome passará por sabatina no Senado

Messias era o candidato da cúpula do PT

Lula preteriu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes

Transição no STF

Vaga era de Luís Roberto Barroso, que se aposentou aos 67 anos (tinha direito a ficar até os 75)

Indicação fortalece perfil técnico-jurídico na Corte

O nome seguirá para sabatina no Senado, onde precisará ser aprovado para ingressar na Corte. A escolha consolida a aposta de Lula em um nome de confiança e alinhamento político para a vaga.

A escolha define o perfil do STF para as próximas três décadas e reflete a preferência de Lula por nomes de confiança com trajetória no serviço público federal, em detrimento de figuras políticas como Pacheco.

