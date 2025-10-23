Acre
Lukas Agustinho será atração da Marcha para Jesus em Cruzeiro do Sul
Tendo como atração principal o cantor Lukas Agustinho, a Marcha para Jesus 2025 em Cruzeiro do Sul será realizada no dia 22 de novembro. A saída será na Avenida Mâncio Lima e na chegada, na Praça Orleir Cameli, será realizado o show a partir das 20h30.
O evento é realizado pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre -Ameacre, com apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e governo do Estado. Os detalhes da Marcha, de acordo com o pastor Normando Júnior, serão definidos no dia 1º de novembro, em um café da manhã com os pastores das denominações evangélicas do município.
“O início da Marcha será lá no final da Avenida Coronel Mâncio Lima, corta toda a Avenida, entra na avenida principal da cidade no centro ali, perto do semáforo da ponte e vai em direção ao coreto em frente à catedral, onde estará o palco do show do Lukas Agustinho. Tudo com relação à Marcha será definido nesse café da manhã com os pastores“, pontuou.
Acre
RBTrans reforça fiscalização e promete combate contínuo ao transporte irregular
Após a operação realizada nesta quinta-feira, 23, no ponto de mototáxi próximo ao Terminal Urbano, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) reforçou que as ações de fiscalização serão permanentes e abrangem todo o perímetro urbano de Rio Branco. O órgão destaca que o objetivo não é apenas punir, mas garantir a segurança de passageiros e valorizar os profissionais que atuam de forma regular.
As ações, que abrangem tanto veículos de duas quanto de quatro rodas, vêm ocorrendo de forma contínua e preventiva, com resultados em diferentes pontos da cidade.
Segundo a RBTrans, agentes recolheram seis motocicletas ao pátio do Detran-AC e lavraram sete notificações por infrações administrativas e documentais. As equipes chegaram ao local após denúncias que apontavam a atuação de cerca de 11 mototaxistas sem o devido credenciamento. Parte das irregularidades foi confirmada durante a abordagem.
As ações da autarquia seguem as diretrizes da Lei Municipal nº 2.310/2018, que regula o serviço de mototáxi, da Lei nº 2.294/2018, que disciplina o transporte por aplicativos, e do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997).
Veja a nota na íntegra:
NOTA DE ESCLARECIMENTO – RBTRANS
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) esclarece que as operações de fiscalização realizadas por seus agentes são rotineiras e contínuas, abrangendo tanto veículos de duas quanto de quatro rodas, com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade dos usuários dos serviços de transporte público e privado.
Na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, foi realizada uma operação de fiscalização no ponto de mototáxi nas proximidades do Terminal Urbano, após denúncias recebidas por telefone e via WhatsApp institucional da RBTRANS, relatando que cerca de 11 mototaxistas atuavam irregularmente no local, inclusive sem credenciamento ou habilitação adequada para o exercício da atividade remunerada.
Diante das denúncias, confirmadas por outros três mototaxistas regulares, a equipe de fiscalização deslocou-se até o ponto indicado, onde foi constatada parcial veracidade das informações. Como resultado da operação:
06 motocicletas foram recolhidas ao pátio do DETRAN-AC;
07 notificações foram lavradas por infrações administrativas e documentais;
e credenciais de alguns condutores foram retidas para conferência.
Durante a ação, mototaxistas devidamente credenciados elogiaram o trabalho da fiscalização, reconhecendo a importância da atuação da RBTRANS para coibir o transporte irregular e preservar a imagem da categoria que atua dentro da legalidade.
A RBTRANS reforça que atua sempre dentro dos parâmetros legais, observando:
Lei Municipal nº 2.310/2018, que disciplina o serviço de mototáxi no âmbito do município;
Lei Municipal nº 2.294/2018, que regula o transporte individual privado de passageiros por meio de plataformas digitais;
e o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), especialmente os artigos 230, 231 e 162, que tratam da condução de veículos em desacordo com a legislação, bem como da segurança no transporte de passageiros.
As operações continuarão de forma permanente, abrangendo também os pontos denunciados e locais de grande fluxo de passageiros, inclusive para coibir aliciamento irregular em terminais, rodoviárias e aeroportos, sem o devido credenciamento junto à RBTRANS.
Todas as medidas têm caráter preventivo, educativo e corretivo, visando a ordem pública, a segurança no trânsito e o respeito aos profissionais regularizados.
CLENDES VILAS BOAS
SUPERINTENDENTE Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS
Prefeitura de Rio Branco
Compromisso com a legalidade, segurança e mobilidade urbana.
Acre
Secretária Suly Guimarães participa da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que celebra 20 anos do SUAS
A secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia, Suly Guimarães, participou nesta quarta-feira (22), em Rio Branco, da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, acompanhada de sua equipe técnica.
O evento, que marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é considerado um dos mais importantes espaços de debate, avaliação e fortalecimento das políticas públicas de assistência social no Acre.
A abertura oficial contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, e do presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), Gabriel Maia Gelpke.
Durante a conferência, foram celebrados os avanços e conquistas do SUAS ao longo das últimas duas décadas, além de discutidas novas diretrizes e estratégias para o aprimoramento do sistema, reforçando o compromisso com o atendimento humanizado e a inclusão social em todo o estado.
Acre
Sena Madureira: MPAC apura bloqueio do Rio Iaco por madeireira
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça de Sena Madureira, instaurou notícia de fato nesta quinta-feira, 23, para apurar possível bloqueio do curso do Rio Iaco, nas proximidades do Seringal Santa Clara, que teria sido causado por uma madeireira que estaria utilizando toras de madeira no local. A medida foi adotada após a veiculação de reportagem que relata transtornos enfrentados por ribeirinhos da região em razão da obstrução.
Como parte das providências iniciais, foi expedido ofício à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira requisitando a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Também foi encaminhado ofício ao Batalhão de Polícia Militar do município para que informe sobre o eventual registro de ocorrência relacionada ao episódio.
Além do procedimento, o promotor de Justiça Wendelson Mendonça se reuniu com o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, para tratar do assunto e buscar uma solução célere para a desobstrução. Segundo o promotor, a apuração ainda está em fase inicial, mas a empresa poderá ser responsabilizada caso seja constatada a irregularidade.
“Estamos apurando os fatos, pois não pode haver bloqueio do rio, ainda que a empresa tenha licença ambiental para fazer o manejo no local. Essa situação acaba funcionando como uma represa e prejudica a passagem dos ribeirinhos com embarcações. O objetivo inicial é que a própria empresa responsável realize a retirada do material e restabeleça o fluxo normal das águas”, afirmou.
Foto 1: Contilnet
