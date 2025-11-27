Luiz Antônio termina em 10º na disputa dos 100 livres

Luiz Antônio Jerônimo, da AABB, ficou na 10ª posição na disputa dos 100 metros livres nesta quarta, 26, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, na prova válida pela final B do Campeonato Brasileiro Infantil.

“O Luiz fez o melhor tempo da vida dele com 55:41. O campeonato está fortíssimo e isso serve para mostrar a evolução constante dos atletas”, disse o presidente da Federação Aquática do Estado Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Na disputa dos 200 metros peito, Luiz Antônio ficou com a 16ª colocação.

Fecha no sábado

Luiz Antônio Jerônimo fecha no sábado, 29, a participação no Campeonato Brasileiro nas provas dos 50 livres e 100 peito.

