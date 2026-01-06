Luiz Antônio Jerônimo fecha 2025 no top 5 de três provas no Brasileiro

Luiz Antônio Jerônimo (Be Strong, Dr. Juscelino, e o nutricionista Lucas Fernandes) fechou a temporada de 2025 como top 5 em três em nível nacional. O garoto da AABB é o 2º na prova dos 50 peito(31.49), 3º nos 100 peito(1:09.69) e 4º nos 50 livre(24.55).

“Foi uma grande temporada e esse é momento de agradecer aos meus pais por acreditarem e apoiarem sempre, os meus patrocinadores e aos meus treinadores”, disse Luiz Antônio Jerônimo.

Férias e metas

Luiz Antônio Jerônimo descansa no período de férias, mas tem metas bem definidas para 2026. O atleta quer seguir evoluindo e disputando as principais competições com possibilidades de lutar por medalhas.

Resultados expressivos

O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA), professor Ricardo Sampaio ainda destacou as participações no torneio Norte, Nordeste/Nordeste e Jogos Escolares Brasileiros(Jeb´s).

“O Luiz é um atleta focado e trabalhador. Isso diz muito a respeito dos resultados na temporada. Terminar como um dos melhores do Brasil diz muito”, declarou Ricardo Sampaio.

