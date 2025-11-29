Cotidiano
Luiz Antônio Jerônimo é vice-campeão Brasileiro nos 50 livres
Luiz Antônio Jerônimo, da AABB, conquistou neste sábado, 29, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, a medalha de prata na prova dos 50 metros livres no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão. O garoto acreano fez o tempo de 24”55(recorde Estadual Absoluto) e perdeu o ouro por 3 centésimos para o nadador Davi Tavares, do Sesi de São Paulo, mas garantiu mais um resultado fantástico para a natação acreana.
“O Luiz chegou no Rio gripado e com muita tosse(agora podemos falar). Ele não começou bem o Brasileiro, mas esse último dia estava reservado para os grandes resultados e fechamos a temporada em alto nível”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA), Ricardo Sampaio.
Bronze nos 100 peito
Antes da conquista da prata nos 50 metros livres, Luiz Antônio Jerônimo ganhou a medalha de prata nos 100 metros peito com tempo 1:09:69, recorde Estadual Absoluto.
Maior da história
O Campeonato Brasileiro Infantil de Verão é o maior torneio nacional realizado com quase 800 atletas de 142 clubes.
Apoio da SEEL
Ricardo Sampaio fez questão de destacar o apoio do governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer(SEEL).
“Sem o apoio do governo do Estado não teríamos o Luiz na disputa do Brasileiro. O secretário Ney Amorim trabalhou para tornar essa participação possível”, afirmou o presidente.
Comentários
Cotidiano
Botafogo e Vila Acre garantem últimas vagas nas quartas do Estadual
Botafogo Academy e Vila Acre garantiram nesta sexta, 28, no Tonicão, as últimas vagas na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13. O Botafogo Academy goleou o Rei Artur por 11 a 0 e o Vila Acre bateu o Xavier Maia por 6 a 0.
Na quarta
A fase de quartas de final do Estadual Sub-13 começa na quarta, dia 13, no Tonicão, a partir das 15 horas, com dois jogos. O Cruz Azul enfrenta o Vila Acre e o COPMBM joga contra o Botafogo Academy.
Na quinta, 4, a partir das 15 horas, no Tonicão os confrontos são: Furacão do Norte x Plácido de Castro e Galvez x Santa Cruz.
Comentários
Cotidiano
Ulisses Torres assume o Rio Branco e começa a planejar Estadual
Ulisses Torres assumiu oficialmente nesta sexta, 28, no José de Melo, como treinador do Rio Branco. Sem calendário em nível nacional, o Estrelão terá somente o Campeonato Estadual para jogar no futebol profissional.
“É uma grande responsabilidade voltar ao Rio Branco. Sabemos do nível de exigência e vamos tentar fazer o melhor para o clube conseguir o objetivo traçado pela diretoria”, declarou Ulisses Torres.
Montagem do elenco
O presidente do Rio Branco, Gerson Boaventura, confirmou como objetivo, agora, a montagem do elenco visando à disputa do Campeonato Estadual.
“Teremos uma semana de muito trabalho. O Ulisses terá uma participação decisiva nas contratações e dentro das nossas possibilidades, vamos tentar formar um grupo competitivo”, afirmou Gerson Boaventura.
No dia 15
O elenco do Rio Branco inicia a preparação para o Estadual no dia 15 de dezembro, no José de Melo. A estreia na competição será contra o Vasco.
Comentários
Cotidiano
Elenco do Vasco inicia preparação e foca na disputa do Estadual
O elenco do Vasco inicia neste domingo, 30, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil.
A diretoria vascaína conseguiu manter a base de 2025 com os zagueiros Nathan e Rayo, o lateral Catatau, os volantes Cabeludo e Bryan e os atacantes Lekinho e Titô.
Contratações importantes
O técnico Erick Rodrigues destacou as contratações do goleiro Luiz, o zagueiro Índio, dos laterais Júnior e Nícolas, o volante Thomás, o meia Diego Kauã e o atacante Tereu.
“Conseguimos fechar com reforços de peso para a próxima temporada. Temos objetivos bem definidos, a conquista do título Estadual e passar pelos menos em duas fases na Copa do Brasil”, disse Erick Rodrigues.
Datas definidas
O professor Arnaldo Moreira será o responsável pela parte física do elenco vascaíno. A primeira fase da preparação, no Rio de Janeiro, será fechada no dia 23 de dezembro e no dia 26 o grupo desembarca em Rio Branco para os últimos treinamentos antes da estreia. O primeiro desafio do Vasco no Estadual será contra o Rio Branco.
Você precisa fazer login para comentar.