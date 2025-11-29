Luiz Antônio Jerônimo é vice-campeão Brasileiro nos 50 livres

Luiz Antônio Jerônimo, da AABB, conquistou neste sábado, 29, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, a medalha de prata na prova dos 50 metros livres no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão. O garoto acreano fez o tempo de 24”55(recorde Estadual Absoluto) e perdeu o ouro por 3 centésimos para o nadador Davi Tavares, do Sesi de São Paulo, mas garantiu mais um resultado fantástico para a natação acreana.

“O Luiz chegou no Rio gripado e com muita tosse(agora podemos falar). Ele não começou bem o Brasileiro, mas esse último dia estava reservado para os grandes resultados e fechamos a temporada em alto nível”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA), Ricardo Sampaio.

Bronze nos 100 peito

Antes da conquista da prata nos 50 metros livres, Luiz Antônio Jerônimo ganhou a medalha de prata nos 100 metros peito com tempo 1:09:69, recorde Estadual Absoluto.

Maior da história

O Campeonato Brasileiro Infantil de Verão é o maior torneio nacional realizado com quase 800 atletas de 142 clubes.

Apoio da SEEL

Ricardo Sampaio fez questão de destacar o apoio do governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer(SEEL).

“Sem o apoio do governo do Estado não teríamos o Luiz na disputa do Brasileiro. O secretário Ney Amorim trabalhou para tornar essa participação possível”, afirmou o presidente.

