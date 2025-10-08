Luiz Antônio Jerônimo disputa finais nos Jeb´s e fica em 5º

Luiz Antônio Jerônimo, estudante/atleta do Colégio Militar Tiradentes, disputou nesta terça, 7, em Uberlândia, Minas Gerais, as finais dos 50 metros livre e peito, na Série Ouro, dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s), e terminou as provas na 5ª colocação.

“O Luiz esteve muito próximo das medalhas nas duas provas, mas não aconteceu. Provas de alto nível são definidas nos detalhes e agora é virar a página e pensar no próximo desafio”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

100 peito

O próximo desafio de Luiz Antônio Jerônimo será a prova dos 100 metros peito na quinta, 9.

“O Luiz vai para as eliminatórias dos 100 peito para chegar na final e lutar por medalha”, afirmou Ricardo Sampaio.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários