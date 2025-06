Luiz Antônio Jerônimo conquista o bronze no Brasileiro Infantil

O filho do governador do Acre, Gladson Cameli, marcou presença na quinta edição do leilão beneficente promovido por Neymar Jr., realizada na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. O evento, que reuniu celebridades, empresários e esportistas no Mercado Livre Arena Pacaembu, celebrou os 10 anos do Instituto Projeto Neymar Jr., voltado para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A presença do filho do governador no evento acontece semanas após Gladson ter feito uma ligação direta para o pai de Neymar, convidando o jogador a participar da maior feira agropecuária e de negócios do estado, que será realizada de 1 a 6 de julho em Cruzeiro do Sul, e de 26 de julho a 3 de agosto, em Rio Branco. “Vamos combinar uma possível ida do Ney ao seu Estado”, disse o pai na ocasião em mensagem para o governador.

Agora, com o registro da aproximação familiar durante o evento em São Paulo, os rumores ganham ainda mais força. A possível participação de Neymar na ExpoAcre 2025 seria estratégica, já que é a edição número 50 e a última sob o comando de Gladson. Até o momento, no entanto, não houve confirmação oficial da presença do jogador.

Foto: reprodução/redes sociais

