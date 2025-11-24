Luiz Antônio embarca para nadar o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro

Luiz Antônio Jerônimo embarca nesta segunda, 24, para o Rio de Janeiro, e na terça, 25, começa a disputar no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, torneio mais importante da temporada de 2026. O nadador acreano vai nadar os 200 medley, os 50 e 100 livres e os 100 e 200 peito.

“O Luiz vai chegar muito bem preparado no Rio de Janeiro. Esse é sem dúvida o maior desafio da temporada”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Disputar finais

Segundo Ricardo Sampaio, o primeiro objetivo do nadador acreano é garantir vaga nas finais.

“É preciso pensar passo a passo. Se colocar nas finais é a meta e depois é ir em busca das medalhas”, disse Ricardo Sampaio.

Apoio da SEEL

Ricardo Sampaio destacou o apoio, decisivo, da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer para Luiz Antônio Jerônimo.

“Sem o patrocínio do Estado por intermédio da secretaria de esporte, o Luiz não iria disputar o Brasileiro. Essa parceria foi decisiva”, afirmou o presidente.

