Luis Arce muda o Alto Comando da FFAA em meio a uma tentativa de golpe de Estado

Data evidencia o papel da instituição no desenvolvimento de pequenos negócios

O Sebrae desempenha um papel fundamental no apoio aos pequenos negócios, especialmente no contexto do Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, celebrado em 27 de junho. Esta data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017, reconhece a importância econômica e social desses negócios em todo o mundo.

No Brasil, as Micro e Pequenas Empresas são responsáveis por 99% dos empreendimentos nacionais, contribuindo com 60% dos empregos gerados, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de abril. Como entidade de apoio ao empreendedorismo, o Sebrae oferece capacitação, consultoria e suporte na gestão, marketing, vendas e crescimento de mercado, além de facilitar a internacionalização dessas empresas.

No Acre, de acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal, são mais de 43 mil pequenos negócios ativos, destes, mais de 20 mil são Microempreendedores Individuais (MEI). Entre as atividades com maior índice de atuação, as principais são: Comércio varejista de vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos alimentícios (minimercados e mercearias); Cabelereiros, manicure e pedicure.

O Sebrae oferece educação empreendedora, capacitação por meio de cursos, articulação de políticas públicas que criam um ambiente mais favorável aos pequenos negócios, acesso a novos mercados, tecnologias e inovação, e orientação para o acesso aos serviços financeiros. Nas feiras de negócios, atua como um facilitador importante para as MPE’s, oferecendo suporte para que essas empresas possam se destacar e aproveitar ao máximo as oportunidades de negócios que esses eventos proporcionam.

A instituição também tem um papel crucial na desburocratização e simplificação do processo de abertura de empresas. Segundo dados do Painel Mapa de Empresas, divulgados pelo Ministério da Economia, o Acre ficou em 3° lugar no ranking de menor tempo de abertura de empresas do país, com um tempo médio de 8,1 h, o menor já registrado no estado. Essas ações são estratégicas para a retomada econômica e para melhorar o ambiente de negócios, especialmente para micro e pequenas empresas (MPEs).

No Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas é essencial reconhecer o valor das MPEs na economia global, para o Brasil e para o Acre, e destacar o suporte vital que o Sebrae oferece para o crescimento e a sustentabilidade desses empreendimentos, fortalecendo a economia local e global.

