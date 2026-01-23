Cotidiano
Lucas Sanchez sofre fratura e está fora do Campeonato Estadual
O atacante Lucas Sanchez, do Santa Cruz, sofreu uma fratura na clavícula esquerda durante o confronto contra o Humaitá nessa quinta, 22, na Arena da Floresta, e está fora do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
O atleta foi atendido no Pronto Socorro de Rio Branco e o prazo de recuperação para a lesão é de 45 dias.
Volta aos treinos
O elenco do Santa Cruz volta aos treinos nesta sexta, 23, no CT do Cupuaçu, para um trabalho de recuperação física e inicia a preparação para o confronto contra o Vasco programado para o dia 31, no Tonicão.
Aumentar a pressão
A derrota para o Humaitá deve aumentar a pressão no Santa Cruz para o duelo da 3ª rodada. A equipe ainda não venceu no Estadual e ganhar do Vasco transformou-se em obrigação para manter as boas chances de classificação para as semifinais.
FEAB confirma jogo em Tarauacá e data das finais do Estadual
O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) confirmou para sábado, 24, às 14 horas, na quadra da escola Djalma Batista, em Tarauacá, o confronto entre Djalma Batista e Feijó. A partida vale uma vaga na final do Campeonato Estadual, no masculino.
“Fechamos todo o planejamento e vamos promover o jogo no sábado. Vamos para mais uma etapa importante da competição”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.
Finais no dia 31
Segundo Manieldem Távora, as finais do Estadual de 2025 serão disputadas no sábado, 31, a partir das 13 horas, no ginásio do IFAC. AAB e ABMAC abrem a programação na disputa do título no feminino e o New City vai jogar contra o vencedor do duelo em Tarauacá na final do masculino.
Rio Branco ocupa 16ª posição entre as capitais em ranking de acesso à educação
Rio Branco aparece na 16ª colocação entre as capitais brasileiras no pilar de Acesso à Educação do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). No recorte geral, considerando todos os municípios do país, a capital acreana ocupa a 254ª posição.
De acordo com o levantamento, as capitais com melhor desempenho em acesso à educação são Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). Na outra ponta do ranking aparecem Macapá (AP), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO), que figuram entre as últimas colocações.
O pilar de Acesso à Educação avalia a capacidade dos municípios de garantir vagas na rede de ensino, infraestrutura adequada e condições para a permanência dos estudantes na escola. Segundo o CLP, esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico das cidades.
Com peso de 6,4% na composição do Ranking de Competitividade dos Municípios, o indicador considera dados relacionados à oferta do ensino básico e ao acesso de crianças e jovens à educação. A ausência dessa base, conforme o estudo, contribui para o aumento das desigualdades e para a redução das oportunidades de prosperidade no longo prazo.
Humaitá bate o Santa Cruz de virada e conquista 1ª vitória no Estadual
O Humaitá venceu o Santa Cruz por 2 a 1, de virada, nesta quinta, 22, na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Alexandro e André Lima marcaram os gols do Tourão enquanto Júlio Bezerra descontou para o Santa Cruz.
Resumo da partida
Humaitá e Santa Cruz fizeram um começo de jogo de muita marcação e sem grandes oportunidades.
Aos 27, a bola foi dividida na frente da área. O zagueiro Andrezinho falhou e Júlio Bezerra fez 1 a 0 para o Santa Cruz.
O Humaitá passou a pressionar em busca do empate. Alexandro bateu e João Vitor realizou uma boa defesa. Aos 34, Alexandro cobrou escanteio e empatou a partida.
Na volta para o segundo tempo, o técnico Sandro Resende mudou a formatação tática do Santa Cruz.
Aos 20, cobrança de escanteio e após a confusão dentro da área, André Lima marcou o gol da virada do Humaitá.
O Santa Cruz passou a pressionar, mas o Humaitá conseguiu garantir o triunfo.
O cara
O atacante Alexandro, do Humaitá, foi o escolhido o cara da partida.
Fala, Sandro!
“Tivemos um jogo muito equilibrado e as falhas acabam sendo decisivas, mas não existe culpa para nenhum atleta. Esse é o momento de seguir trabalhando. Vamos ter uma semana para fazer as correções e chegar ainda mais forte contra o Vasco”, declarou o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.
Vitória gigante
O técnico Rogério Pina classificou a vitória do Humaitá como gigante e projeta uma equipe mais forte na próxima rodada.
“Sabíamos das dificuldades da partida. Conseguimos a virada e no final fechamos a equipe para garantir a vitória. Gosto de montar com proposta de jogo e ainda podemos evoluir muito”, afirmou Rogério Pina.
