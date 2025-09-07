Lotofácil da Independência: 54 apostas vencem e cada uma leva R$ 4,2 milhões

O sorteio do concurso 2.911 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 47 milhões.

Veja os números sorteados: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.

5 acertos: 77 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30.684,05

4 acertos: 4.097 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 950,57

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (9).

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.

