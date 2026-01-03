Brasil
Loja maçônica mais antiga do Acre celebra 120 anos de história e anuncia programação especial para 2026
Com 120 anos de existência, a Loja Maçônica Bandeirantes do Acre reafirma seu papel como referência histórica, moral e institucional, mantendo vivos os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade
Raimari Cardoso
A Loja Maçônica Bandeirantes do Acre Nº 1, oficina pioneira da Maçonaria no Acre, celebrou neste sábado, 3 de janeiro, seus 120 anos de história, durante a confraternização anual dos obreiros, realizada em Xapuri. O momento marcou não apenas a comemoração da data, mas também o anúncio de que 2026 será um ano inteiro dedicado às celebrações alusivas ao aniversário da Loja, com uma extensa programação comemorativa, cultural e institucional.
A trajetória da Maçonaria acreana teve início em 1906, quando foi fundada, a bordo do navio Rio Tapajós, a Loja Acre, primeira loja maçônica do Estado, em Xapuri. Em 1913, uma dissidência resultou na criação da Loja União Acreana. Anos depois, em 1924, as duas oficinas se uniram, dando origem à atual Loja Maçônica Bandeirantes do Acre Nº 1, consolidando um processo de maturidade, união e fortalecimento institucional.
Ao longo de mais de um século, a Loja Bandeirantes do Acre esteve presente em momentos decisivos da história local e estadual, contribuindo para a formação de lideranças, para o fortalecimento da vida cívica e para ações sociais e filantrópicas que marcaram gerações. A história da Loja se confunde com a própria trajetória de Xapuri, cidade onde a Maçonaria acreana lançou suas primeiras colunas.
Durante a celebração, o Venerável Mestre Haroldo Sarkis destacou o significado da data e projetou o futuro da instituição.
“Chegar aos 120 anos é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. A Bandeirantes do Acre carrega uma história que se confunde com a de Xapuri e do próprio Estado. Em 2026, vamos celebrar esse legado com uma programação especial, voltada não apenas aos maçons, mas também à sociedade, reforçando nosso compromisso com a fraternidade, a cidadania e o bem comum”, afirmou.
O Grão-Mestre Júnior Damasceno, da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre (Gleac), ressaltou o simbolismo histórico de Xapuri para toda a instituição no Estado e a dimensão que a Maçonaria alcançou ao longo das décadas.
“O maior simbolismo é aquilo que a Maçonaria representa hoje para o Acre. São 17 lojas ativas, espalhadas por praticamente todos os municípios, com mais de 1.200 membros e mais de 5.000 irmãos que já passaram por nossas colunas. Tudo isso começou aqui, em Xapuri, há 120 anos, dentro de um barco. Isso é motivo de orgulho e alegria para toda a Maçonaria. Somos gratos a todos os veneráveis, irmãos e suas famílias que fortaleceram a instituição e estiveram ao lado da sociedade, do Estado e dos governos, ajudando a enfrentar dificuldades e a servir quem mais precisa”, destacou.
A confraternização também foi marcada por homenagens aos obreiros que ajudaram a construir a história da Loja, vivos e do “Oriente Eterno”, como os membros se referem aos irmãos falecidos, além de agradecimentos às famílias e às mulheres que, ao longo do tempo, sempre estiveram presentes no fortalecimento da vida maçônica.
Com 120 anos de existência, a Loja Maçônica Bandeirantes do Acre reafirma seu papel como referência histórica, moral e institucional, mantendo vivos os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que seguem guiando sua atuação em Xapuri, no Acre e na sociedade brasileira.
Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro
Rodriguez lembrou que a Venezuela tem consistentemente caracterizado essas manobras como parte de uma estratégia para desestabilizar a região e minar sua soberania nacional
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, exigiu na manhã deste sábado (03) provas de vida do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, cujo paradeiro é desconhecido após os ataques dos Estados Unidos.
Rodriguez denunciou o bombardeio militar norte-americana na capital e nos estados de Aragua, Miranda e La Guaira, que resultou na morte de civis.
Segundo a vice-presidente, o presidente Maduro já havia alertado a população sobre um possível ataque dessa natureza, que afetaria civis em diversas partes do país. Em resposta à situação, a defesa nacional foi acionada seguindo as instruções do presidente.
“O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), o povo venezuelano organizado em milícias e agências de segurança cidadã, em perfeita integração policial, militar e cívico-militar, receberam instruções para defender a pátria”, afirmou Rodriguez.
A vice-presidente enfatizou que ninguém violará o legado histórico de Simón Bolívar nem o direito da Venezuela à independência, ao seu futuro e a ser uma nação livre, sem tutela externa. “Jamais seremos escravos. Somos filhos e filhas de Bolívar.”
Rodriguez lembrou que a Venezuela tem consistentemente caracterizado essas manobras como parte de uma estratégia para desestabilizar a região e minar sua soberania nacional, denunciando o que considera uma tentativa de intervenção armada para impor uma mudança de regime favorável aos interesses imperialistas.
A Rede de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade (REDH) e organizações como a Coalizão Resposta condenaram o que chamam de “crime contra a paz” e uma flagrante violação da Carta das Nações Unidas, apelando à solidariedade internacional e à mobilização global contra o que consideram uma guerra colonial pelo petróleo venezuelano.
Governo de Roraima monitora impactos regionais após operação dos EUA contra Nicolás Maduro
Gestão estadual afirma que prioridade é a segurança da população na fronteira com a Venezuela
O Governo de Roraima informou que acompanha com atenção os desdobramentos da operação realizada pelos Estados Unidos que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro, diante dos possíveis reflexos na estabilidade da região de fronteira com a Venezuela.
Em nota oficial, o Executivo estadual destacou que a principal preocupação é a segurança da população roraimense, especialmente em razão da posição geográfica estratégica do estado e da extensa faixa de fronteira com o país vizinho, área historicamente sensível a crises políticas e institucionais.
O governo reafirmou o compromisso com a manutenção da paz, da ordem pública e da normalidade na região fronteiriça, ressaltando que Roraima mantém, ao longo dos anos, relações de cooperação com a Venezuela e a Guiana, pautadas pelo diálogo, pela integração social, pelo desenvolvimento econômico e pelo respeito às fronteiras internacionais.
Segundo o Executivo, há contato permanente com órgãos do Governo Federal para o monitoramento de qualquer cenário que possa impactar a rotina da população, especialmente no fluxo migratório e na segurança da fronteira.
A gestão estadual também reforçou a defesa de soluções diplomáticas para conflitos internacionais, a fim de evitar o agravamento de tensões que possam gerar instabilidade regional.
Por fim, o governo informou que os órgãos de segurança pública permanecem em estado de atenção e em atuação integrada, com as atividades seguindo normalmente e foco na proteção da população e na garantia dos serviços essenciais em todo o estado.
Acidente na BR-116: Vítimas Fatais e Detalhes da Tragédia em Pelotas
O Cenário da Tragédia: Acidente na BR-116 em Pelotas
Na manhã da sexta-feira, 2 de janeiro, a BR-116 foi palco de uma das mais graves tragédias rodoviárias recentes no Rio Grande do Sul. No quilômetro 491 da rodovia federal, no perímetro de Pelotas, na região sul do estado, uma violenta colisão frontal entre uma carreta e um ônibus da empresa Santa Silvana resultou em um cenário de destruição e luto. O impacto devastador deixou os veículos seriamente danificados, espalhando destroços pela pista e evidenciando a intensidade da força do choque, que ocorreu por volta das primeiras horas do dia.
O local do acidente, imediatamente após a colisão, tornou-se um ponto de intensa mobilização de equipes de resgate e autoridades. A gravidade da ocorrência levou ao bloqueio total da BR-116 em ambos os sentidos, medida essencial para a segurança das operações de salvamento e para a investigação pericial. Com a pista intransitável, longas filas de veículos se formaram em ambos os lados, enquanto bombeiros, socorristas e policiais rodoviários federais trabalhavam arduamente na remoção das vítimas e na coleta das primeiras informações sobre a dinâmica do ocorrido.
O cenário caótico, marcado pela presença de ambulâncias, viaturas de emergência e o ruído intermitente das sirenes, contrastava drasticamente com a paisagem normalmente tranquila da rodovia. Os primeiros levantamentos no local confirmaram a magnitude da tragédia: o ônibus, que havia partido de Pelotas com destino a São Lourenço do Sul, transportava dezenas de passageiros, dos quais 11 tiveram suas vidas ceifadas no impacto. Feridos foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas, enquanto apenas cinco ocupantes do coletivo conseguiram sair ilesos, testemunhando o horror do acidente que paralisou a região e chocou o país. O motorista da carreta, por sua vez, sofreu apenas ferimentos leves e foi submetido a teste de etilômetro com resultado negativo.
Quem Eram as Vítimas: Identificação e Histórias Interrompidas
As onze vidas tragicamente perdidas no acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-116, em Pelotas, foram oficialmente identificadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Todos os falecidos eram passageiros do ônibus da empresa Santa Silvana, que havia partido de Pelotas com destino a São Lourenço do Sul. A tragédia, ocorrida na manhã de sexta-feira (2/1) no Km 491 da rodovia, chocou a região e revelou uma dolorosa perda de indivíduos com idades variando de 34 a 85 anos, cujas trajetórias foram abruptamente interrompidas.
Entre as vítimas fatais, destaca-se o motorista do coletivo, Luiz Anselmo da Silva, de 57 anos. Natural de São Lourenço do Sul, Luiz Anselmo teve seu velório realizado neste sábado (3/1) na capela da cidade, em um ambiente de profunda comoção. Sua morte sublinha o risco inerente às profissões de transporte e a vulnerabilidade de todos os que utilizam as estradas, deixando um vazio para seus familiares e para a comunidade que o conhecia.
A lista completa dos passageiros que perderam a vida inclui Carlos Roberto Blank, 34 anos; Luís Fernando Pinto Ramson, 47 anos; e Paulo Lages da Silva, 61 anos, todos de São Lourenço do Sul. De Pelotas, foram confirmadas as mortes de Dalvino Frank, 73 anos; Aida Weber, 72 anos; e Daizi Moraes Jalil Isa, 85 anos. Completam a dolorosa relação Neisa Jovelina Fernandes Ribeiro, 77 anos, de Bagé; Galileu da Silva Ribeiro, 70 anos, de Candiota; Jaqueline dos Santos Duarte, 47 anos, cuja naturalidade é Oriximiná, no Pará; e Vera Regina Foster de Souza, 52 anos, também natural de São Lourenço do Sul. Cada nome representa uma história, um projeto de vida e uma família enlutada, evidenciando a dimensão humana da catástrofe que abalou o sul do estado.
Resgate e Atendimento: Feridos e Ilesos Pós-Colisão
Após a violenta colisão envolvendo uma carreta e um ônibus da empresa Santa Silvana na BR-116, em Pelotas, equipes de resgate atuaram rapidamente no local do acidente, no Km 491, para prestar socorro às vítimas. A cena, que se configurava como uma das mais graves tragédias rodoviárias recentes na região, mobilizou efetivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros. A prioridade inicial foi a retirada dos feridos das ferragens e o encaminhamento para atendimento médico urgente, com a pista totalmente bloqueada em ambos os sentidos para facilitar as operações.
Um total de doze pessoas foram socorridas com vida e imediatamente transportadas ao Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas. Entre os feridos, o motorista da carreta foi atendido no local e, apesar de ter sofrido apenas ferimentos leves, foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo, afastando a suspeita de embriaguez. A maioria dos passageiros do ônibus que sobreviveram apresentava diferentes graus de lesões, demandando cuidados intensivos. A complexidade do resgate foi agravada pela extensão dos danos aos veículos e pela dificuldade de acesso às vítimas.
Em meio ao cenário de devastação, apenas cinco dos ocupantes do ônibus conseguiram sair ilesos do veículo, um número reduzido diante da quantidade total de passageiros e da violência do impacto. A operação de resgate e atendimento foi coordenada para otimizar o transporte dos feridos, garantindo que chegassem às unidades de saúde com a maior brevidade possível. O trabalho conjunto das forças de segurança e saúde foi crucial para minimizar o impacto da tragédia sobre os sobreviventes, embora o balanço de vítimas fatais tenha se elevado consideravelmente, confirmando a gravidade do sinistro.
Investigação em Andamento: Causas e Responsabilidades
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou uma minuciosa investigação para apurar as causas e determinar as responsabilidades pelo trágico acidente na BR-116, em Pelotas, que resultou na morte de 11 pessoas e deixou 12 feridos. As equipes de perícia técnica estiveram no quilômetro 491 da rodovia desde a madrugada de sexta-feira, coletando vestígios, realizando levantamentos topográficos e análises forenses para reconstruir a dinâmica da colisão frontal entre a carreta e o ônibus da empresa Santa Silvana.
Os peritos examinam detalhadamente as condições dos veículos envolvidos, buscando indícios de falha mecânica, mau funcionamento de sistemas de freios ou problemas na estrutura. O tacógrafo do ônibus, um equipamento vital para registrar velocidade e tempo de condução, será crucial para a análise. Da mesma forma, a carreta terá seus sistemas verificados. Um ponto relevante já esclarecido é que o motorista da carreta, que sofreu ferimentos leves, passou pelo teste do etilômetro com resultado negativo, afastando a hipótese de embriaguez. No entanto, outras variáveis como excesso de velocidade, imprudência, fadiga, distração ou condições da pista permanecem sob rigorosa averiguação para ambos os condutores, incluindo o motorista do ônibus, Luiz Anselmo da Silva, que está entre as vítimas fatais.
Além da análise técnica, a investigação se debruça sobre os depoimentos de testemunhas oculares e dos sobreviventes feridos que puderam fornecer informações. A Polícia Civil já iniciou a fase de oitiva de envolvidos e familiares das vítimas. O objetivo final é estabelecer a sequência exata dos eventos que levaram à tragédia e imputar as devidas responsabilidades criminais e civis. A complexidade do cenário e o número elevado de vítimas exigem tempo e detalhamento, com as autoridades indicando que o inquérito deverá prosseguir por semanas até a apresentação de um relatório conclusivo, essencial para a justiça e para a prevenção de futuros acidentes.
Impacto na Comunidade e Medidas de Apoio
A tragédia na BR-116 gerou profunda consternação e luto nas comunidades de Pelotas e São Lourenço do Sul, cidades diretamente afetadas pela perda de 11 vidas. A notícia do acidente, que envolveu um ônibus que fazia a rota entre os dois municípios, espalhou-se rapidamente, chocando familiares, amigos e moradores. Muitas das vítimas eram residentes locais, o que amplifica o sentimento de perda coletiva e cria uma atmosfera de pesar palpável. A identificação dos corpos, incluindo a do motorista do ônibus, Luiz Anselmo da Silva, cujas homenagens já se iniciaram, trouxe uma dolorosa confirmação da extensão do desastre, mergulhando as famílias em um sofrimento imensurável e as cidades em um período de luto oficial e solidariedade.
Em resposta a essa catástrofe, diversas iniciativas de apoio estão sendo mobilizadas para mitigar o sofrimento das vítimas e seus entes queridos. As prefeituras de Pelotas e São Lourenço do Sul, em conjunto com órgãos assistenciais e de saúde, estão coordenando a oferta de suporte psicológico e social. Equipes especializadas estão à disposição para acompanhar os familiares das vítimas fatais e os 12 feridos hospitalizados, oferecendo escuta qualificada e amparo em um momento de extrema vulnerabilidade. A solidariedade da população também se manifesta em campanhas de doação, como as de sangue para os hospitais que atendem os feridos, e em arrecadação de fundos para auxiliar nas despesas funerárias e de recuperação.
Além do apoio direto às vítimas, a comunidade reflete sobre a segurança nas estradas e as possíveis causas da tragédia. As autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, intensificam as investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido, buscando respostas que possam prevenir futuros acidentes. O impacto na BR-116, com o bloqueio da via e os transtornos no tráfego, também ressaltou a fragilidade das conexões regionais. A mobilização se estende à empresa Santa Silvana, que opera a linha afetada, e a outras entidades de transporte, que reavaliarão protocolos de segurança em um esforço conjunto para restabelecer a confiança e garantir a segurança dos passageiros.
