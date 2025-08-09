Brasil
Localizado oitavo corpo de garimpeiros assassinados na divisa entre Amapá e Pará
Grupo foi atacado após suposta confusão com assaltantes; apenas um homem sobreviveu ao crime ocorrido em área de garimpo ilegal.
O Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá encontrou, no fim da tarde desta sexta-feira (8), o oitavo corpo do grupo de garimpeiros assassinados em uma área de garimpo ilegal na divisa entre Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA). A vítima, que estava desaparecida no rio Jari desde o ataque, ainda não foi identificada.
Das nove pessoas envolvidas, apenas uma sobreviveu e foi resgatada por militares. De acordo com a Polícia Civil, os corpos apresentavam sinais de violência, e a principal suspeita é de que os garimpeiros tenham sido mortos após serem confundidos com assaltantes que atuaram na região no último fim de semana.
As investigações apontam que o grupo saiu do Amapá na sexta-feira (1º) com destino ao Pará para visitar uma área de terra na região de fronteira. As duas caminhonetes usadas na viagem foram deixadas estacionadas, enquanto os homens seguiram de barco até o local da negociação.
Na segunda-feira (4), ao retornar ao ponto onde haviam deixado os veículos, os garimpeiros utilizaram internet via satélite para avisar familiares que estavam voltando para Laranjal do Jari. Foi o último contato.
Parentes procuraram a delegacia de Laranjal do Jari na terça-feira (5), e, no dia seguinte, moradores encontraram as caminhonetes incendiadas em um ramal abandonado, reforçando as suspeitas de crime. As vítimas eram naturais do Amapá, com residência em Laranjal do Jari, no distrito de Lourenço (Calçoene) e em Macapá.
Brasil
PRF apreende veículo clonado com 1,5 tonelada de alho contrabandeado em Roraima
Carga trazida da Guiana foi interceptada após perseguição de mais de 60 km na BR-401; condutor fugiu para área de mata.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (8), um veículo clonado transportando 1,5 tonelada de alho contrabandeado na BR-401, em Bonfim, município localizado na fronteira de Roraima com a Guiana.
Segundo a PRF, durante patrulhamento, agentes ordenaram a parada de um Toyota SW4, que desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade em direção a Bonfim. Após mais de 60 quilômetros de perseguição, o motorista abandonou o automóvel e fugiu para uma área de mata.
Na inspeção, foi constatado que o carro era de origem venezuelana e utilizava placa brasileira clonada. No interior, havia 150 sacos de alho, totalizando 1,5 tonelada. A carga, proveniente da Guiana, não possuía documentação legal, configurando crime de contrabando.
A ação contou com apoio da Guarda Municipal de Bonfim, que auxiliou no cerco ao veículo. O automóvel e o material apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Boa Vista.
Brasil
MPF aciona Justiça para multar Amazonas por descumprir prazo para criar mecanismo contra tortura
Órgão pede bloqueio de recursos e aplicação de multa de R$ 100 mil, com cobrança mensal de R$ 77 mil, até implementação do sistema de prevenção.
O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação na Justiça Federal para que o Estado do Amazonas seja multado em R$ 100 mil e tenha recursos bloqueados por não cumprir o prazo de 120 dias, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para a criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT). O período estabelecido teve início em 1º de fevereiro de 2025 e se encerrou em junho, sem que o órgão fosse implementado.
Além da multa prevista na decisão anterior, o MPF solicita que seja fixada uma cobrança mensal de R$ 77 mil enquanto persistir o descumprimento. A medida integra o acompanhamento do órgão para garantir a execução do Sistema Estadual de Prevenção à Tortura, previsto na Lei nº 12.847/2013.
O pedido ocorre em meio a um histórico de graves denúncias de maus-tratos e tortura no sistema prisional amazonense. Entre os casos recentes, está o de uma mulher indígena da etnia Kokama, que relatou ter sido vítima de abuso sexual e outras violações durante prisão em Santo Antônio do Içá (AM), incluindo encarceramento em cela masculina, negativa de assistência médica e jurídica, intimidação de familiares e transferência para Manaus, o que a isolou da família.
O MPF também cita outros episódios emblemáticos: a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em 2017, que deixou 56 mortos; agressões contra detentos no Compaj, em 2018; a morte de 55 presos em unidades prisionais, em 2019; abusos e torturas durante operação policial no Rio Abacaxis, em 2020; e casos de violações de direitos humanos identificados em inspeção na delegacia de São Gabriel da Cachoeira, em 2022.
Segundo o órgão, a criação do MEPCT é fundamental para prevenir novas violações e assegurar que o Amazonas cumpra normas nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos.
