Localizado oitavo corpo de garimpeiros assassinados na divisa entre Amapá e Pará

Grupo foi atacado após suposta confusão com assaltantes; apenas um homem sobreviveu ao crime ocorrido em área de garimpo ilegal.

O Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá encontrou, no fim da tarde desta sexta-feira (8), o oitavo corpo do grupo de garimpeiros assassinados em uma área de garimpo ilegal na divisa entre Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA). A vítima, que estava desaparecida no rio Jari desde o ataque, ainda não foi identificada.

Das nove pessoas envolvidas, apenas uma sobreviveu e foi resgatada por militares. De acordo com a Polícia Civil, os corpos apresentavam sinais de violência, e a principal suspeita é de que os garimpeiros tenham sido mortos após serem confundidos com assaltantes que atuaram na região no último fim de semana.

As investigações apontam que o grupo saiu do Amapá na sexta-feira (1º) com destino ao Pará para visitar uma área de terra na região de fronteira. As duas caminhonetes usadas na viagem foram deixadas estacionadas, enquanto os homens seguiram de barco até o local da negociação.

Na segunda-feira (4), ao retornar ao ponto onde haviam deixado os veículos, os garimpeiros utilizaram internet via satélite para avisar familiares que estavam voltando para Laranjal do Jari. Foi o último contato.

Parentes procuraram a delegacia de Laranjal do Jari na terça-feira (5), e, no dia seguinte, moradores encontraram as caminhonetes incendiadas em um ramal abandonado, reforçando as suspeitas de crime. As vítimas eram naturais do Amapá, com residência em Laranjal do Jari, no distrito de Lourenço (Calçoene) e em Macapá.

