Livro ‘Ícones de Brasileia e Epitaciolândia’ será lançado nesta sexta-feira com resgate histórico da fronteira acreana

Obra da professora Ivana Cristina Ferreira destaca personalidades que marcaram a trajetória das cidades irmãs; evento no Centro Cultural de Brasileia terá sessão de autógrafos

Acaba de chegar às mãos da autora o livro ‘Ícones de Brasileia e Epitaciolândia’, obra escrita pela professora e escritora Ivana Cristina Ferreira que resgata histórias e personalidades que marcaram a trajetória das duas cidades irmãs na fronteira do Alto Acre. O lançamento ocorrerá nesta sexta-feira (31), no Centro Cultural de Brasileia, a partir das 19h, com entrada gratuita ao público.

A publicação representa um importante resgate histórico e cultural da região fronteiriça, documentando as trajetórias de personalidades que foram fundamentais na construção do desenvolvimento social, econômico e cultural desses municípios acreanos.





Veja vídeo convite da autora Ivana:

