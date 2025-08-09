Lista com novas convocações do CNH Social será divulgada na segunda (11)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publica na segunda-feira, 11, em sua seção no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), a maior convocação de selecionados no Programa CNH Social 2025. Desta vez serão 1.849 contemplados na modalidade urbana do maior programa de inclusão social da história da autarquia. A partir da publicação do edital, o prazo para entrega da documentação é de dez dias úteis.

As inscrições para o certame foram efetuadas em abril e maio, quando mais cinco mil vagas foram disponibilizadas para três modalidades: estudantil, urbana e rural. Em junho passado, mais de 1.200 estudantes egressos da rede pública foram convocados e tiveram autorização para iniciar seus processos.

Desde 2024, o Detran vem realizando as convocações de maneira escalonada, evitando transtornos para os selecionados e oferecendo um prazo maior para que as pessoas possam organizar sua documentação antes de comparecer às unidades do órgão. Informes sobre todas as etapas da seleção também estão sendo publicados nas páginas do Departamento nas redes sociais.

O Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores (CNH Social) foi instituído em 2022 pelo governador Gladson Camelí e vai beneficiar mais de 22 mil pessoas até o fim de 2026.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários