Limpeza na ETA 1 ameniza turbidez da água e melhora fornecimento

Os réus Edson de Souza Machado, conhecido como “Béreu”, e Jhon Detlevis Monte Ribeiro, o “Porquinha”, foram condenados nesta segunda-feira (14) pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, em Rio Branco, pela morte de Elvisklei Farias Pereira, de 24 anos, assassinado em setembro de 2023. Já Welison da Silva Chagas, o “Pestana”, foi absolvido.

De acordo com informações da TV 5, o trio foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) por homicídio qualificado e integração a organização criminosa. A investigação apontou que a vítima foi atraída para uma emboscada por meio de um perfil falso de uma mulher nas redes sociais. No local do encontro, Elvisklei foi rendido, levado até a margem do Rio Acre e executado após decisão de um “Tribunal do Crime”.

O corpo da vítima foi encontrado com as mãos e os pés amarrados no dia 13 de setembro de 2023. As investigações da Delegacia de Homicídios resultaram na prisão dos suspeitos. Em depoimento, Jhon Detlevis confessou o crime e afirmou que o mandante foi Jeremias Lima de Souza, morto a tiros em dezembro do mesmo ano, em frente à 2ª Regional da Polícia Civil.

Jhon disse ainda que a execução teria sido motivada por um suposto abuso sexual cometido pela vítima contra uma menina de 13 anos, sobrinha dele. No entanto, a própria criança negou o abuso.

Ao final do julgamento, Edson Machado foi condenado a 32 anos de prisão, e Jhon Detlevis, a 26 anos, ambos em regime fechado. Welison Chagas foi absolvido das acusações.