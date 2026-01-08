Brasil
Líderes avaliam derrubar veto ao PL da Dosimetria depois do recesso
Líderes partidários do Congresso Nacional avaliam derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL da Dosimetria, assinado durante a cerimônia que marcou os três anos dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, já na volta do recesso parlamentar, no início de fevereiro.
A oposição e caciques do centrão ouvidos pelo Metrópoles consideram que a base do governo não conseguirá manter o veto em uma votação durante uma sessão conjunta. O Palácio do Planalto planeja reverter 34 votos de deputados do próprio centrão que aprovaram a proposta que reduz penas para manifestantes e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O principal fator seria um acordo feito em 2025 para derrotar Lula, em meio às articulações que resultaram na aprovação do projeto nas duas Casas em meados de dezembro.
A prerrogativa de convocar deputados e senadores é do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O senador amapaense foi um dos principais fiadores da proposta e chegou a acelerar a tramitação para votar o projeto antes do início do recesso parlamentar.
O veto, que era dado como certo desde a aprovação do texto no Congresso, foi anunciado por Lula justamente no evento que marcou os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. No ato, realizado no Palácio do Planalto, o petista disse que a proposta buscava perdoar “quem atentou contra a democracia”.
A relação de Lula e Alcolumbre se viu estremecida desde que o presidente indicou Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), para o Supremo Tribunal Federal (STF). Alcolumbre pressionava para que a o escolhido fosse seu antecessor à frente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Ainda no fim de 2025, Lula ligou para Alcolumbre para distencionar a relação com o Legislativo. Durante o ato do 8 de Janeiro, o petista minimizou os atritos e disse que o governo conseguiu aprovar projetos importantes em um Congresso, “majoritariamente contra o governo”, e agradeceu o empenho dos parlamentares.
Bolsonaro pede a Moraes direito a redução de pena por leitura
A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-presidente participe do programa de remição de pena por leitura. Os defensores citam os termos do artigo 126 da Lei nº 7.210/1984 e da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para embasar o pedido.
Os advogados ressaltaram que Bolsonaro está em cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista e manifesta sua vontade de aderir formalmente às atividades de leitura regulamentadas pelo CNJ. O objetivo, segundo os defensores, “tem o objetivo de desenvolver atividades educativas e culturais compatíveis com a finalidade ressocializadora da pena”.
A remição por estudo, prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal, inclui as atividades de leitura, conforme regulamentação específica estabelecida pela Resolução CNJ nº 391/2021, a qual instituiu programa estruturado de incentivo à leitura para pessoas privadas de liberdade, com atribuição de remição de quatro dias de pena para cada obra lida e avaliada, observados os critérios nela previstos.
Polícia apreende fuzis e munições em embarcação no interior do Amazonas
Jovem de 20 anos foi preso em flagrante durante ação em São Paulo de Olivença; armamento estava escondido em barco no porto da cidade
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu um arsenal de guerra em uma embarcação atracada no porto de São Paulo de Olivença, a 985 km de Manaus, e prendeu um jovem de 20 anos em flagrante. Durante a operação, coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI) e pela 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), foram encontrados dois fuzis de grosso calibre, mais de 400 munições, carregadores e acessórios para armamento.
O suspeito foi detido no interior do barco e está custodiado à disposição da Justiça. Todo o material será periciado para identificar o poder de fogo e possíveis registros criminais. A apreensão é considerada um duro golpe na logística de grupos criminosos que utilizam o Rio Solimões para transportar armas e drogas. A polícia investiga os destinatários do armamento e possíveis vínculos do detido com organizações criminosas maiores.
Veja vídeo assessoria:
Pré-candidatura de Flávio Bolsonaro se consolida
Um mês após o lançamento do senador à Presidência, o nome do filho do ex-presidente demonstra competitividade
A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República que inicialmente pareceu um balão de ensaio e uma forma de a família Bolsonaro retomar o controle das negociações políticas, vai se consolidando com dois fatores importantes: a habilidade de Flávio de conversar e agregar o mundo político e econômico ao seu nome e as pesquisas eleitorais.
As pesquisas mostram, nesse momento, que Flávio tem a mesma competitividade de outros nomes da direita, como os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Junior. Todos levariam a eleição para o segundo turno, mas, mesmo próximos, ainda perderiam para o presidente Lula.
Por exemplo, a última Paraná Pesquisas do cenário pela disputa presidencial mostrou o presidente Lula com 44,1% das intenções de voto contra 41% de Flávio. Contra Tarcísio, Lula venceria por 44% contra 42,5% do governador.
Na visão de muitos especialistas, Tarcísio conseguiria agregar mais eleitores do centro no segundo turno do que Flávio, por conta da rejeição ao sobrenome Bolsonaro. Isso tem sido encarado como reversível pelo entorno de Flávio.
Nos bastidores, eles acreditam que o perfil mais moderado do senador pode mudar essa situação e lembram que, entre todos os concorrentes, é o presidente Lula quem tem a maior rejeição.
De toda forma, o cenário que se mostra é de mais uma eleição extremamente acirrada no país. O campo da direita acredita que o presidente Lula vai sofrer mais desgaste este ano com temas como a relação do petista com o ditador Nicolás Maduro e questões econômicas, como o grande rombo nas contas públicas.
Já o governo se apega a propostas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais e a carteira de motorista com redução de custos, temas muito populares.
Outra estratégia usada por Flávio para consolidar a candidatura tem sido o diálogo. O senador tem falado constantemente com integrantes do mercado financeiro e com o mundo político para conseguir apoio.
Ele ainda não conseguiu atrair partidos para uma aliança, mas, conforme o seu nome cresce nas pesquisas, esse cenário se torna mais possível e provável.
