Olho grande

O crescimento da aceitação do nome de Adônis Souza (PSL), para a prefeitura de Cruzeiro do Sul atraiu a atenção dos políticos tradicionais. O senador Márcio Bittar (MDB), estaria afiando as unhas para levar o governador Gladson Cameli a apoiar a candidatura de Adônis como meio de limpar a área para o lançamento da candidatura da esposa Márcia Bittar ao senado em 2022.

Lógica

A informação de dentro do partido do senador emedebista tem lógica- fortalecendo a candidatura de Adônis, Márcio Bittar derrubaria as chances de Fagner Sales (MDB), o que por sua vez diminuiria as chances da possível adversária ao senado Jéssica Sales (MDB), limpando o terreno para Márcia Bittar, esposa do senador. A ligação de Bittar com o presidente estadual do PSL, lotado no gabinete dele foi lembrado

Medida

Essa será a medida da sinceridade das intenções de Adônis e do grupo que o cerca- até agora sem motivo para desconfianças uma vez que já dispensaram o apoio do ex-prefeito Iderlei Cordeiro (PP). O problema será se o “apoio” se der por debaixo dos panos sem o conhecimento do candidato. O grupo de Adônis é idealista e acha que pode mudar a forma de fazer política- até agora vem se dando bem mas o sono das raposas é a trama.

Pela mão

Resta saber ainda até quando o governador Gladson Cameli vai aceitar a tutela do senador Márcio Bittar. As apostas para o inevitável choque estão abertas. Afinal relações duradouras não são muito do feitio do governador- já descartou Luziel Carvalho, Thiago Caetano, o partido dele (Progressistas), o senador Sérgio Petecão (PSD), e o vice-governador Major Rocha (PSL).

Encarou

A empresária Denise Borges (restaurante Pão de Queijo e Maison Borges), se rendeu aos apelos e decidiu disputar uma vaga na Câmara de Vereadores pelo PL. A empresária que havia sido cotada para vice de Roberto Duarte (MDB), representa um segmento forte do empresariado local e pode surpreender.

Facções nas aldeias

Lideranças indígenas denunciam a instalação de facções criminosas dentro de terras indígenas: “as facções estão sim instaladas em muitas aldeias no Acre, na maioria dos povos. Mas o mais grave são as facções que estão no poder judiciário, executivo e legislativo, esses sim são responsáveis pelas mazelas e desgraças em nosso país”.

Sem tradutor

A vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), disse que a Amazônia é grudada nos Estados Unidos e que por isso é mais fácil a contaminação por Covid-19 chegar dos Estados Unidos para a Amazônia do que da Amazônia para São Paulo. A distância entre a Manaus e Miami é de 3.875 km e de Manaus a São Paulo é de 2.691,25 km. Quem assistiu a live da vereadora de Taubaté, interior de São Paulo, ficou sem saber se a deficiência era matemática, geográfica ou falha no tradutor.

Sem brincadeira

O deputado Antônio Pedro (DEM), filiou a esposa dele, Carla Mendonça ao Progressistas e entrou na disputa pela prefeitura de Xapuri para valer. Por si só a chapa já é um apelo que dispensa slogans. O vice de Carla é Fabiano Cadeirante (DEM): uma mulher e um cadeirante. A chapa inédita na história política do munícipio traz as hastags- Mulher no poder e acessibilidade para todos.

Debate necessário

A ameaça do governador Gladson Cameli repassar a responsabilidade pelo serviço de água e esgoto para as prefeituras se for concretizada vai impactar a vida de todos os cidadãos. Se o serviço já está ruim, tende a ficar muito pior. Não vi nenhum candidato a prefeito se manifestar sobre o assunto. Em tempo de calamidade a perfumaria é dispensável.

Precário

O Unacon não está oferecendo os serviços de quimioterapia nem o de radioterapia. Faltam os medicamentos específicos. O Acre possui um Acelerador Linear que é um dos equipamentos de quimioterapia mais modernos do mundo, mas está parado. O Acelerador Linear, foi adquirido no governo Tião Viana (PT). O deputado Jenilson Leite (PSB), pediu a retomada dos serviços do Unacon, destacando que a precariedade no sistema de atendimento do Hospital do Câncer não é um problema novo.

.Oportunidade

Com a participação simultânea de 12 países da América Latina, o curso “Jornada para a Felicidade”, transmitido ao vivo direto da Índia estará disponível para os interessados na casa de cada um (on line). O curso será oferecido no dia 04 de outubro das 8:30 às 18, com ensinamentos, meditações e contemplações, para melhorar a vida espiritual e física. A senha para a participação será fornecida através do site http://bit.ly/FelicidadeBrasil-04Outubro ao preço de R$ 50.

Fábrica de multas

O vereador N-Lima (PP), colocou o dedo na ferida aberta da “Indústria de Multas” na capital. Se os outros vereadores tivessem interesse poderiam descobrir no que é utilizado o dinheiro das multas pois as ruas esburacadas e as faixas elevadas sem iluminação são convites a acidentes. N-Lima pontuou a diferença em relação ao tempo em que estava na ativa: “antes se dava uma advertência. Só em caso de reincidência lavrava a multa”.

Bom dia, Tião Vítor. Se no crepúsculo da memória nos encontrarmos novamente, de novo conversaremos, e cantareis para mim uma canção mais profunda. E se nossas mãos se encontrarem em outro sonho, construiremos outra torre no céu- Khalil Gibran

Por: Angélica Paiva

