Lideranças do agronegócio prestigiam anúncio de pré-candidatura de Bocalom ao governo do Acre

O anúncio da pré-candidatura do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), ao governo do Acre contou com a presença de importantes representantes do setor produtivo rural, entre eles o pecuarista Jorge Moura e o presidente da Federação da Agricultura e Agropecuária do Acre (Faeac), Assuero Doca Veronez. A participação das lideranças foi interpretada como um indicativo de aproximação e apoio do agronegócio ao projeto político do gestor da capital.

O evento foi realizado nesta segunda-feira (19), no auditório da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), e reuniu autoridades, empresários e apoiadores. Durante a solenidade, Assuero Veronez destacou a trajetória política e administrativa de Bocalom, ressaltando a credibilidade construída ao longo dos anos de vida pública.

Segundo o presidente da Faeac, o prefeito reúne características consideradas raras no cenário político, especialmente no que diz respeito à probidade administrativa. Veronez afirmou acompanhar a carreira de Bocalom há muitos anos e disse nunca ter visto o nome do gestor envolvido em denúncias de desonestidade ou irregularidades na gestão pública, fator que, segundo ele, fortalece a confiança do setor produtivo rural.

“O Bocalom conhece profundamente o setor agropecuário do Acre. Ele é entusiasta da agropecuária, e tenho certeza de que uma eventual administração dele no governo do Estado pode mudar significativamente o cenário atual. Os produtores precisam de uma política direcionada ao desenvolvimento, e sabemos da vocação do Acre”, afirmou.

O dirigente também ressaltou a proximidade de Bocalom com os produtores rurais e o conhecimento da realidade do campo acreano, avaliando que essa vivência pode ser decisiva na formulação de políticas públicas voltadas ao crescimento econômico do estado.

“O desenvolvimento do Acre passa, necessariamente, pela agropecuária. Os produtores precisam de uma política forte, consistente e comprometida com esse segmento. Fico muito satisfeito, Bocalom, porque a sua candidatura representa essa expectativa para o povo do Acre”, concluiu Assuero Veronez.

