Liderança do tráfico de Jordão é capturada pela Polícia Civil em Rio Branco

Uma operação da Polícia Civil do Acre resultou, na manhã desta quarta-feira, 19, na prisão de um dos principais líderes do tráfico de drogas do município de Jordão. O criminoso, que estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Tarauacá, foi localizado e capturado na cidade de Rio Branco, onde havia se refugiado para tentar dificultar a ação policial.

A prisão foi cumprida após trabalho de inteligência que vinha monitorando a movimentação do investigado desde que ele passou a ser alvo de um processo por envolvimento com tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Segundo a investigação, ele atuava como uma das peças centrais na movimentação e distribuição de drogas no município de Jordão, exercendo função de liderança dentro da organização criminosa.

Após ser detido, o homem foi conduzido para unidade prisional da capital, onde ficará à disposição da Justiça. A ordem judicial determinava que a prisão fosse realizada para garantir o andamento do processo e evitar que o investigado continuasse a influenciar o tráfico de entorpecentes na região ou interferisse no andamento das investigações.