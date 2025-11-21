Liderança do Progressistas sugere Sula Ximenes como vice na chapa de Mailza Assis

Presidente do Deracre diz estar honrada, mas avalia que há nomes mais experientes para a disputa

A formação das chapas para a eleição ao Governo do Acre em 2026 segue movimentando intensamente os bastidores políticos. A novidade mais recente envolve o nome da presidente do Deracre, Sula Ximenes, apontada como possível candidata a vice na chapa da atual vice-governadora Mailza Assis.

A sugestão partiu do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP), uma das principais lideranças do Progressistas no estado. Reeleito em 2024 com quase 76% dos votos válidos, o maior percentual entre todos os prefeitos acreanos, Jerry defendeu o nome de Sula em um grupo de WhatsApp que reúne figuras influentes do partido — entre elas o governador Gladson Cameli e a própria vice-governadora Mailza.

“Sula Ximenes é a minha indicação para a vice de Mailza. Se é para fazer história, vamos fazer bem feita. Duas mulheres para governar o Acre, minha opinião”, escreveu o prefeito.

Embora o nome de Sula já tenha sido cogitado anteriormente para uma possível candidatura à Assembleia Legislativa, a hipótese de compor a chapa majoritária como vice é inédita.

Em conversa com o Portal Acre, a presidente do Deracre disse estar emocionada com a lembrança e agradeceu a manifestação de apoio, mas ponderou que acredita existirem nomes mais experientes no cenário político.

“Me sinto honrada demais com o que o Jerry falou, é o resultado do trabalho de toda a equipe do Deracre. Mas não acho que eu tenha tamanho para isso. Considero que há pessoas na política há muito mais tempo e muito capazes. Ainda assim, fico extremamente honrada e até emocionada em saber que meu nome possa ser cogitado para um cargo tão importante”, afirmou Sula.

A movimentação reforça o clima de articulação e projeções que deve se intensificar ao longo dos próximos meses dentro da base governista.

