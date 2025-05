Líder do PCC, Tuta, é expulso da Bolívia e já está sob custódia no Brasil

Equipe feminina goleia por 9×1 e avança à decisão; time masculino sub-15 também segue em busca do título

O Epitaciolândia Esporte Clube está a um passo de fazer história no futsal acreano. No último sábado (17/05), as garotas do time feminino sub-15 demonstraram força absoluta ao golearem o Futuro do Real por 9×1, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco. Com a vitória, a equipe garantiu o primeiro lugar na classificação e a vaga na grande final do Campeonato Estadual Sub-15 de Futsal Feminino 2025, que deve acontecer ainda no final de maio.

A equipe adversária na decisão será o São Francisco, time que perdeu para o Epitaciolândia na estreia, mas que agora busca a revanche em uma final que promete ser eletrizante.

Título no Sub-17 e agora no Sub-15

O Epitaciolândia EC já coleciona conquistas no futsal feminino acreano. No ano passado, o clube levantou a taça do Campeonato Estadual Sub-17 e agora mira o bicampeonato, desta vez na categoria Sub-15. A equipe vem mostrando um futebol sólido e ofensivo, características que podem garantir mais um título à sua trajetória.

Time masculino também avança

Enquanto as meninas brilham na final, o time masculino sub-15 do Epitaciolândia EC também segue na disputa pelo estadual. Após uma derrota por 5×3 para o Fluminense da Bahia (Rio Branco), a equipe se classificou em segundo lugar e agora enfrentará o Capixaba, também do interior do Acre, nas quartas de final. Os jogos das quartas já estão definidos, e o Epitaciolândia luta por uma vaga nas semifinais.

Campeonato promovido pela FAFS

O Campeonato Estadual de Futsal do Acre é organizado anualmente pela Federação Acreana de Futsal (FAFS) e reúne equipes em diversas categorias, desde o Sub-11 até a Principal. O torneio é um importante celeiro de talentos e consolida o futsal como um dos esportes mais vibrantes do estado.

A torcida de Epitaciolândia agora aguarda ansiosa pela final feminina e pela campanha do time masculino, na expectativa de mais conquistas para o clube.

