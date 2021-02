“Todas as tratativas para que isso aconteça, estão sendo feitas. O anúncio será feito ainda este mês. O governador, quando tiver as informações, virá a público e fará”, garantiu.

Em sessão remota desta quarta-feira, 10, o deputado Gehlen Diniz garantiu que o governo do Estado vai convocar os aprovados no concurso da Polícia Militar do Acre que estão no cadastro de reserva.

Segundo ele, o prazo dado foi até o fim de fevereiro e, de acordo com Diniz, o governo promove estudos para saber o quantitativo de vagas disponíveis e quanto à legalidade das convocações.

“Todas as tratativas para que isso aconteça, estão sendo feitas. O anúncio será feito ainda este mês. O governador, quando tiver as informações, virá a público e fará”, garantiu.

Comentários