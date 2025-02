Líder do CV volta a ser atacado e é baleado em distribuidora

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informa que no último fim de semana, ocorreram algumas intervenções no sistema de abastecimento de água, interrompendo a distribuição em alguns bairros. A principal intervenção foi em decorrência de um deslizamento de terra na captação da ETA I (Estação de Tratamento de Água), que causou a queda de algumas escoras sobre os tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

Além disso, em função das altas temperaturas, houve um aumento no calor das bombas, o que ocasionou o desligamento temporário para proteção do equipamento. A equipe está trabalhando de forma eficiente para isolar a área, permitindo o resfriamento necessário para que as bombas retornem ao funcionamento normal.

Segundo a gerente de distribuição de água do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Mona Lisa Martins, o sistema tem previsão para voltar à normalidade até o fim da próxima semana.

“A previsão para que o serviço seja concluído na captação da ETA I é até o fim da próxima semana, devido à complexidade do trabalho no local. O maciço ainda está muito encharcado devido às fortes chuvas, o que oferece risco de novos desbarrancamentos e impede que as máquinas trabalhem na área. No entanto, a equipe está comprometida em realizar todos os esforços necessários para minimizar os transtornos e garantir a retomada do abastecimento o mais rápido possível.”

Em um incidente separado, a equipe do Saerb teve que interromper o funcionamento de uma das bombas de 400 litros por segundo da KSB na captação da ETA II (Estação de Tratamento de Água), devido à quebra do eixo. A falha foi identificada como crítica, e foi necessário interromper o serviço para realizar os reparos. Durante o processo, a bomba foi aberta e o grupo girante retirado para análise e conserto.

Além disso, foi constatada uma vazão reduzida devido ao desgaste do rotor, que apresenta um diâmetro de 3,65 metros. Para realizar esses reparos de forma segura e eficiente, foi necessário contar com o apoio de um rebocador do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Deracre), já que o acesso ao flutuante era inviável com o uso de APC (Aparelho de Proteção de Combustível).

O gerente de manutenção e mecânica, Eder Franco, esclareceu que a equipe está com os trabalhos intensificados para resolver a situação o mais rapidamente possível.

“Os trabalhos se estenderam até a madrugada para garantir que o sistema voltasse à normalidade. No entanto, o rotor apresentou novas falhas mecânicas e a equipe precisou intervir novamente. Após a conclusão do conserto, o abastecimento voltará ao normal. Embora o processo de distribuição para todos os bairros leve alguns dias, estamos trabalhando para garantir que a vazão seja suficiente e que a situação se estabilize em breve.”

