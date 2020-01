O faccionado é considerado pelas forças policiais como um individuo de alta periculosidade, já que figura como partícipe de várias ações criminosas ocorridas na capital acreana nos últimos cinco anos

A ordem é prender os bandidos que aterrorizam a cidade e responder com ações positivas os reclames da sociedade, que se sente insegura em Rio Branco, principalmente depois da onda de violência do último final de semana, onde 7 pessoas foram executadas.

Menos de 24 horas do terror tocado pelos bandidos, a polícia civil responde com a prisão de Vandoca, o líder do Bonde dos 13, uma das facções que desafia a polícia, e trava uma guerra de sangue contra o Comando Vermelho.

Um dos líderes do Bonde dos 13 no maior conjunto habitacional do Acre, a Cidade do Povo, foi preso no início da noite desta segunda-feira, 20.

José Cleiton Alves da Silva, mais conhecido como “Vandoca”, foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes no momento em que visitava sua esposa que acabou de dar a luz a um filho na Maternidade de Rio Branco, Barbará Heliodora.

Vandoca já tinha uma condenação na justiça e vinha sendo monitorado pela Polícia. Após a audiência de custódia que deve ser realizada nesta terça-feira, 21, um dos cabeças da facção rival ao Comando Vermelho deve ser encaminhado ao presídio Francisco D’Oliveira Conde.

Comentários