Líder de facção do Amazonas é preso enquanto fazia compras em loja de departamentos em Rio Branco

O trabalho investigativo conduzido pela Polícia Civil do Acre (PCAC) foi decisivo para mais uma condenação no caso do assassinato da engenheira civil Silvia Raquel, ocorrido em agosto de 2014, em Rio Branco. O acusado, Giani Justo Freitas, mototaxista e então esposo da vítima, foi novamente condenado pelo crime, desta vez a 22 anos de prisão em regime fechado, após novo julgamento realizado na última quinta-feira, 6, pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

A nova decisão reafirma a gravidade dos fatos apurados ao longo da investigação da Polícia Civil, que, desde o início, reuniu provas técnicas e testemunhais que apontaram Giani como autor do feminicídio. A engenheira foi encontrada morta dentro de uma caixa d’água na residência do casal, o que causou grande comoção na época.

Em 2019, o réu havia sido condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, mas obteve o direito de recorrer em liberdade. Em 2021, após recurso do Ministério Público do Acre, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aumentou a pena para 24 anos de reclusão. Posteriormente, a defesa conseguiu anular o primeiro julgamento. No entanto, com o novo júri realizado nesta semana, o Conselho de Sentença manteve a condenação, reconhecendo novamente as provas levantadas pela investigação policial.

Após a decisão, a magistrada decretou a prisão imediata de Giani Justo, que foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a delegada, Juliana De Angelis, que presidiu o caso em 2014, destacou o trabalho técnico e comprometido das equipes responsáveis pelo caso. “Desde o primeiro momento, nossas equipes atuaram com rigor técnico e sensibilidade diante da gravidade do crime. A investigação realizada pela Polícia Civil foi essencial para elucidar os fatos e garantir que a verdade prevalecesse. Essa nova condenação reforça a confiança da sociedade no trabalho investigativo e no papel da Polícia Civil na busca por justiça, especialmente em crimes de feminicídio”, destacou.