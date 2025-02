Líder criminoso “Playboy” preso após mais de 100 dias foragido mudou de endereço 16 vezes

Investigadores da DHPP e Força Nacional capturam Altevir de Araújo da Silva, suspeito de envolvimento em homicídios e outros crimes durante o período em liberdade.

O líder criminoso Altevir de Araújo da Silva, conhecido como “Playboy”, foi preso na tarde desta sexta-feira (14) em um apartamento no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco. Foragido do Complexo Penitenciário da capital desde novembro de 2024, ele foi capturado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com apoio da Força Nacional. Durante o período em que esteve em liberdade, “Playboy” é suspeito de ter cometido novos crimes, incluindo homicídios.

O delegado Alcino Júnior, que coordenou a operação, informou que o criminoso será investigado por sua possível participação em crimes contra a vida no 2º distrito da capital. Entre os casos sob apuração está a execução de Kisley Martins de Queiroz, de 25 anos, morto a tiros por um grupo armado em 18 de dezembro do ano passado, em uma república de apartamentos no bairro Cidade Nova. Na mesma ocasião, Wesley Rocha da Silva, de 24 anos, foi baleado, mas sobreviveu sem ferimentos graves.

De acordo com a polícia, “Playboy” recebeu apoio de um grupo criminoso para permanecer foragido por mais de 100 dias. O setor de inteligência identificou que, nesse período, ele mudou de endereço 16 vezes para despistar as autoridades. Sua última residência foi uma república de apartamentos no bairro Wanderley Dantas, onde foi surpreendido pela ação policial.

O criminoso acumula quase 70 anos de pena a cumprir por crimes como homicídio, corrupção de menores, tentativas de homicídio, constrangimento ilegal mediante ameaças e participação em organização criminosa. A prisão de “Playboy” representa um avanço significativo no combate à criminalidade na capital acreana, segundo as autoridades.

Agora, ele será submetido a interrogatórios para esclarecer seu envolvimento em outros crimes e identificar possíveis cúmplices. A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no estado.

