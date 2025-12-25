Geral
Líder criminoso do Polo Benfica é preso durante operação da Polícia Civil
“Luiz do Comércio” cumprirá pena de mais de 18 anos por roubo, extorsão, tortura e organização criminosa
O comerciante Luiz Gonzaga Figueiredo Vieira, conhecido como “Luiz do Comércio”, de 47 anos, apontado como uma das principais lideranças criminosas do Polo Benfica e região, ao longo da Rodovia AC-40, foi preso nesta quarta-feira (24) durante uma operação realizada por investigadores da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil do Acre.
Após a prisão, Luiz foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde passará a cumprir uma pena de 18 anos e 7 meses de reclusão pelos crimes de roubo, participação em organização criminosa, extorsão, tortura e ameaças.
Considerado um veterano no mundo do crime, “Luiz do Comércio” possui diversas passagens por delegacias especializadas da capital acreana. Ele chegou a ser indiciado por envolvimento nos assassinatos dos jovens Vitor Vieira Lima (18), Amanda Gomes de Souza (14) e Isabele Vieira Lima (13), sequestrados e executados após saírem da Expoacre de 2018.
Durante o julgamento no Tribunal do Júri, Luiz acabou sendo absolvido por falta de provas, enquanto os demais envolvidos foram condenados a penas que, somadas, ultrapassam 170 anos de prisão.
Posteriormente, Luiz Gonzaga Figueiredo Vieira foi condenado pela Vara de Roubos e Extorsões pelos crimes de organização criminosa, roubo qualificado, tortura, extorsão e ameaças. A defesa recorreu da sentença junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o recurso foi negado.
Com o trânsito em julgado do processo — quando não cabem mais recursos —, o juiz Flávio Marinho Mundim, da 2ª Vara Criminal, decretou a prisão preventiva do condenado. O mandado foi cumprido no bairro Benfica, onde “Luiz do Comércio” ainda residia.
Rotam prende homem por tráfico e apreende drogas em duas ações na mesma noite em Rio Branco
Equipes da Companhia Rotam, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (BOPE/PMAC), realizaram duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas, na noite de terça feira, 23, que resultaram na prisão de um homem e na apreensão de entorpecentes em bairros diferentes da capital.
Durante patrulhamento preventivo da Operação Impacto, no bairro Vitória, os policiais observaram um indivíduo com uma mochila que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu a pé pelos fundos de uma residência, dispensando o objeto durante a fuga. Na mochila, a equipe encontrou entorpecentes.
O suspeito foi localizado em seguida, escondido em uma residência próxima, e recebeu voz de prisão. Questionado, ele assumiu a propriedade da droga e informou que utilizava o imóvel, pertencente à sua avó, para armazenar entorpecentes. O homem foi conduzido à Delegacia Especializada, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.
Apreensão no bairro Defesa Civil
Ainda na mesma noite, outra equipe da Rotam realizou uma apreensão de drogas no bairro Defesa Civil. Durante patrulhamento tático na rua Fluminense, área conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, os policiais localizaram, em uma casa abandonada, 103 trouxinhas de cocaína, totalizando 78 gramas, e 10 invólucros de maconha, com cerca de 20 gramas.
Nenhum suspeito foi localizado no local, e todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à unidade responsável para os procedimentos legais.
Quatorze detentos fogem de presídio em Maués na véspera de Natal
Fuga ocorreu durante o banho de sol; presos seguem foragidos no interior do Amazonas
Quatorze detentos fugiram da Unidade Prisional de Maués, no interior do Amazonas, na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal. Segundo as informações iniciais, não houve registro de mortos, feridos ou reféns durante a ação.
A fuga ocorreu durante o banho de sol, quando os presos teriam serrado uma grade de proteção no pátio da unidade e, em seguida, conseguido deixar o presídio. Até o momento, todos os detentos permanecem foragidos.
Entre os fugitivos há pessoas com antecedentes por roubo, homicídio e tráfico de drogas, o que mobilizou forças de segurança da região para reforçar as buscas.
Inaugurada no primeiro semestre deste ano, a Unidade Prisional de Maués possui capacidade para 100 detentos e funciona como presídio regional, recebendo presos do município e de outras seis cidades do Baixo Amazonas.
Idosa de 77 anos desaparece após sair para caminhada em Rio Branco
Familiares de Clarice Amâncio de Souza, de 77 anos, estão à procura da idosa, desaparecida desde a manhã da última quarta-feira, 24, após sair de casa para uma caminhada, em Rio Branco (AC). Moradora do bairro João Eduardo I, ela não retornou e desde então não fez mais contato com a família.
Segundo informações repassadas pelos familiares, Clarice foi vista pela última vez na Estrada da Floresta, no sentido do Estádio Florestão, nas proximidades da Escola Clínico Brandão. A suspeita é de que ela tenha seguido a pé pela região, mas até o momento não há pistas concretas sobre seu paradeiro.
No momento do desaparecimento, a idosa vestia um conjunto de blusa e bermuda florida. A família pede o apoio da população e reforça o pedido para que qualquer informação, inclusive imagens de câmeras de segurança de residências ou estabelecimentos comerciais próximos ao trajeto, seja repassada às autoridades ou aos familiares.
Informações podem ser comunicadas pelos telefones (68) 99211-5055 ou (68) 99246-9080.
