Líder criminoso do Polo Benfica é preso durante operação da Polícia Civil

“Luiz do Comércio” cumprirá pena de mais de 18 anos por roubo, extorsão, tortura e organização criminosa

O comerciante Luiz Gonzaga Figueiredo Vieira, conhecido como “Luiz do Comércio”, de 47 anos, apontado como uma das principais lideranças criminosas do Polo Benfica e região, ao longo da Rodovia AC-40, foi preso nesta quarta-feira (24) durante uma operação realizada por investigadores da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil do Acre.

Após a prisão, Luiz foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde passará a cumprir uma pena de 18 anos e 7 meses de reclusão pelos crimes de roubo, participação em organização criminosa, extorsão, tortura e ameaças.

Considerado um veterano no mundo do crime, “Luiz do Comércio” possui diversas passagens por delegacias especializadas da capital acreana. Ele chegou a ser indiciado por envolvimento nos assassinatos dos jovens Vitor Vieira Lima (18), Amanda Gomes de Souza (14) e Isabele Vieira Lima (13), sequestrados e executados após saírem da Expoacre de 2018.

Durante o julgamento no Tribunal do Júri, Luiz acabou sendo absolvido por falta de provas, enquanto os demais envolvidos foram condenados a penas que, somadas, ultrapassam 170 anos de prisão.

Posteriormente, Luiz Gonzaga Figueiredo Vieira foi condenado pela Vara de Roubos e Extorsões pelos crimes de organização criminosa, roubo qualificado, tortura, extorsão e ameaças. A defesa recorreu da sentença junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o recurso foi negado.

Com o trânsito em julgado do processo — quando não cabem mais recursos —, o juiz Flávio Marinho Mundim, da 2ª Vara Criminal, decretou a prisão preventiva do condenado. O mandado foi cumprido no bairro Benfica, onde “Luiz do Comércio” ainda residia.

Relacionado

Comentários