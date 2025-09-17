Líder ambientalista e primo de Chico Mendes é internado com infecção pulmonar no Acre

Quem deixar de declarar dentro do prazo estará sujeito a penalidades, incluindo multas e restrições em serviços oferecidos pelo órgão

A partir do dia 1º de outubro, os produtores rurais do Acre deverão realizar a Declaração Anual de Rebanho, conforme calendário estabelecido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf). O prazo se estende até 30 de novembro e a declaração é obrigatória para todos os criadores de animais, independentemente do tamanho da propriedade ou do número de cabeças.

A Declaração Anual de Rebanho é um instrumento fundamental para o controle sanitário e o planejamento de ações de defesa agropecuária. Por meio do documento, o Idaf atualiza as informações sobre a população animal no estado, abrangendo bois, búfalos, cavalos, porcos, bodes, ovelhas, carneiros, criação de peixes, galinhas, pintos e colmeias de abelhas, entre outros.

Segundo o coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção para Febre Aftosa (Peefa) do Idaf, Renan Viana, é importante que o produtor esteja atento às normas e prazos estabelecidos pelo Idaf. “O produtor deve apresentar dados atualizados sobre a quantidade, espécie e movimentação dos animais, além de informações sobre vacinação, quando aplicável”, ressalta.

Quem deixar de declarar dentro do prazo estará sujeito a penalidades, incluindo multas e restrições em serviços oferecidos pelo órgão, como emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) e participação em programas de incentivo.

O presidente do Idaf, José Francisco Thum, reforça a importância do compromisso dos produtores com a sanidade animal: “A declaração é uma ferramenta essencial para garantir a saúde do rebanho acreano e manter a credibilidade do nosso estado em relação à produção agropecuária”.

A campanha também serve como base para o reconhecimento do Acre como zona livre de doenças como a febre aftosa, reforçando o potencial do estado para exportações e ampliação de mercados.

