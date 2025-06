Lewandowski quer criar o crime de ecocídio que pode condenar até 30 anos

Com o objetivo de garantir mais agilidade e ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade, o governo do Acre realizou um mutirão de cirurgias ginecológicas focado na realização de laqueaduras. A ação faz parte do programa Opera Acre e contribui para a redução das filas por procedimentos eletivos no estado.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), e ocorreu no sábado, 21, no complexo hospitalar em Rio Branco.

“Diminuir as filas de espera é um compromisso do governo do Estado, e estamos fazendo isso, inclusive zerando filas em uma série de especialidades. Paralelo ao mutirão de laqueaduras, também está sendo realizado o mutirão de vasectomia na Fundação. Desta forma, o governo oferece mais dignidade e garantia de direitos às famílias acreanas”, destaca o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A ginecologista Isis Marinho explica a importância da cirurgia para a saúde da mulher: “A cirurgia de laqueadura proporciona mais autonomia para a mulher sobre o próprio corpo. É uma forma de garantir segurança no seu processo contraceptivo e contribuir para o seu bem-estar físico e emocional”.

Além de atender às necessidades imediatas de quem aguarda por esse tipo de procedimento, o mutirão também reforça o compromisso do Estado com o fortalecimento da saúde pública, promovendo dignidade, acolhimento e cuidado com as mulheres acreanas.

“O mutirão de laqueaduras é mais uma ação do governo do Estado pra reduzir as filas de espera. Temos muito orgulho em proporcionar o acesso ao procedimento para essas mulheres de forma célere e com qualidade. É uma soma de esforços que representam o cuidado do governo do Estado com as pessoas e, com muita dedicação, iremos avançar ainda mais ao longo dos próximos meses”, afirma a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner.

Planejamento familiar

O planejamento familiar é um conjunto de ações voltadas à promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, oferecendo orientações, acesso a métodos contraceptivos e acompanhamento clínico para mulheres e homens. O principal objetivo é assegurar que cada cidadão possa exercer, de forma responsável, segura e autônoma, o direito de decidir se deseja ou não ter filhos.

Até o mês de maio, a Policlínica Tucumã atuava como unidade de referência para os procedimentos de laqueadura e vasectomia no âmbito do planejamento familiar, em Rio Branco. Contudo, desde o início de junho, os usuários interessados em iniciar esse tipo de atendimento devem procurar diretamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Com a reorganização, as 48 unidades de saúde de Rio Branco passaram a ser a porta de entrada para o serviço. A proposta é iniciar o processo por meio de orientação e acolhimento dos pacientes, assegurando que compreendam as opções de métodos disponíveis, bem como todas as etapas necessárias para a realização dos procedimentos.

