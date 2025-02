Lewandowski decide, Barcelona vence e segue vivo na briga pelo título de LaLiga

O Acre segue ganhando destaque no cenário esportivo. O paratleta lutador de jiu jítsu Wendell Barbosa conquistou mais uma medalha para o estado, no Fortaleza International Pro Jiu-Jitsu Championship, no Ceará. Em publicação nas redes sociais, ele expressou sua gratidão ao governo do Acre e à Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) pelo incentivo ao seu trabalho.

O apoio governamental ao esporte tem sido fundamental para que atletas locais possam competir em alto nível, levando a bandeira do estado para diferentes países.

Além do investimento em infraestrutura e programas de incentivo, o governo tem fortalecido parcerias com o setor privado e parlamentares para garantir que talentos como Wendeell tenham as condições necessárias para representar o Acre com excelência.

O secretário de Esportes e Lazer, Ney Amorim, destacou o compromisso do governo do Acre com o apoio aos atletas de alto rendimento, ressaltando a trajetória vitoriosa de Wendel Barbosa. “O governo vem apoiando ele desde aquela competição nos Emirados Árabes, onde foi campeão. Temos auxiliado com passagens aéreas, que são o maior custo para ele competir. E os resultados estão aí: ele segue se destacando e vencendo”, afirmou.

Amorim mencionou ainda a recente conquista do atleta no campeonato internacional em Fortaleza, reforçando a gratidão de Wendell ao governador Gladson Cameli e à Secretaria de Esportes por todo o suporte oferecido.

Além de Wendell, outros atletas e paratletas também têm recebido incentivo para competir em alto nível, conforme explicou o secretário. Ele ressaltou que a secretaria segue a orientação do governador de investir no esporte e que esse apoio tem dado excelentes resultados. “Nós já temos muitos atletas e paratletas brilhando no cenário nacional e internacional”, comemorou. Ney Amorim garantiu que o trabalho será intensificado para que mais talentos do Acre possam se destacar no Brasil e no mundo.

O paratleta Wendell Barbosa celebrou mais uma grande conquista, após vencer a final e garantir a medalha de ouro em Fortaleza. “Mais uma vez, conquistamos o ouro! Foi uma luta forte, mas conseguimos levar a bandeira do Acre ao lugar mais alto do pódio”, disse.

Ele destacou que essa é a terceira vitória consecutiva no Campeonato Pan-Americano e fez questão de agradecer ao governador Gladson Cameli e ao governo do Estado pelo apoio contínuo ao seu projeto. “Se não fosse o governador acreditando na gente, não conseguiríamos estar aqui representando o Acre”, afirmou.

Wendell ressaltou que o suporte do governo tem sido essencial para os resultados que vem alcançando, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele reforçou sua gratidão à Secretaria de Esportes e ao compromisso do Estado em incentivar atletas e paratletas de alto rendimento. “O governo tem sido fundamental para todas essas conquistas”, declarou. Motivado pelos bons resultados, Wendell afirmou que seguirá focado para trazer ainda mais títulos e elevar o nome do Acre no cenário esportivo.

Com essa conquista, o esporte acreano se fortalece ainda mais, mostrando que o investimento na formação e no suporte aos atletas é um caminho promissor para colocar o estado no mapa das grandes competições.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários