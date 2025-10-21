Leverkusen e Real Aviário decidem o título da 9ª Copa Arasuper

Leverkusen e Real Aviário decidem nesta terça, 21, a partir das 19 horas, na Chácara Araújo, a 9ª edição da Copa Arasuper de Futebol Soçaite. Os times chegam para decisão em igualdade de condições e devem realizar uma final muito disputada.

O Leverkusen perdeu três jogos na fase de classificação e o Real Aviário sofreu somente uma derrota.

Semifinais equilibradas

Nas semifinais da 9ª Copa Arasuper, o Leverkusen venceu o Red Bull Amapá por 3 a 1 e o Real Aviário bateu o Papirô por 1 a 0.

Artilheiros em campo

Os principais artilheiros do torneio estarão em campo na final. Israel Trindade, do Leverkusen, lidera a artilharia com 27 gols e Igor Barros, do Aviário, marcou 19 vezes.

