Levantamento aponta que Acre teve redução em 52% no número de óbitos por Covid-19

Dados do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Acre (Cievs), divulgado nesta segunda-feira (21), revela que a média móvel dos últimos 28 dias representou uma redução de 52% no número de óbitos por Covid-19.

Já de acordo com um levantamento nacional do programa Fantástico o estado teve redução de 40% nos casos de óbitos, alcançando o primeiro lugar em redução de mortes na média móvel diária.

O governo destacou que, no sábado (19), foi concluído o mutirão de vacinação de 48 horas ininterruptas, alcançando um total de 4.816 pessoas vacinadas.