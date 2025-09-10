Cotidiano
Leoncio Castro alerta para protagonismo do STF e critica fragilidade do Congresso Nacional
O vereador Leoncio Castro comentou na quarta-feira, 10, a Câmara Municipal de Rio Branco sobre o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo os acusados de participação no suposto golpe de Estado ocorrido em janeiro de 2023.
Castro destacou a posição do ministro Luiz Fux, que considerou que a Corte não teria competência para julgar os réus, por não possuírem foro privilegiado. Para o parlamentar, o voto de Fux se diferencia pelo fato de sua carreira ter sido construída exclusivamente na magistratura, ao contrário de outros ministros que também tiveram trajetória política.
“Hoje são essas pessoas, amanhã pode ser qualquer cidadão comum. É muito preocupante o que está acontecendo no Brasil. Precisamos de representantes que tenham coragem de defender a Constituição”, afirmou.
O vereador também criticou a postura do Congresso Nacional e do Senado, que, em sua visão, se mostram frágeis diante do protagonismo do Judiciário. “O Supremo está tratando esse país com mão de ferro. O Senado e a Câmara se omitem, porque muitos têm rabo preso e não enfrentam de verdade essa situação”, disse.
Por fim, Leoncio Castro reiterou que não fala em nome de ideologias políticas, mas em nome da população. “Não sou bolsonarista, nem lulista. Eu falo pelo cidadão comum, porque o que acontece hoje pode acontecer com qualquer um de nós”, concluiu.
Vice-governadora Mailza recebe homenagem do cônsul-geral do Peru e reforça avanços na integração entre os dois países
A vice-governadora Mailza Assis recebeu nesta quarta-feira, 10, a visita do cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Pedro Alberto Rubín. Durante o encontro, Rubín entregou uma placa de reconhecimento à vice-governadora pela contribuição do Acre à integração Brasil-Peru, especialmente no marco da 50ª edição da Expoacre 2025.
Mailza relatou ao cônsul os resultados da missão oficial ao Peru realizada em agosto,que percorreu em mais de dez dias diferentes regiões, incluindo na agenda um encontro com a presidente Dina Boluarte, além de agendas em Pucallpa, Atalaya e Puerto Maldonado.
“A equipe foi à frente visitar as regiões e concluímos a missão com a visita à presidente. Na volta, passei por Puerto Maldonado e dialogamos com a Câmara de Comércio. Já deixamos reuniões marcadas para dar continuidade a esse processo de integração”, afirmou a vice-governadora.
O cônsul Pedro Rubín reforçou a importância de fortalecer os laços entre as regiões de fronteira, destacando o potencial econômico, social e cultural do Acre e do sul do Peru. “Precisamos impulsionar a integração em todos os níveis: econômico, político e cultural. Esta região tem muito potencial e já existe uma forte base de cooperação entre nossas populações, especialmente nas áreas de comércio, saúde e apoio às comunidades indígenas”, disse.
Projetos em andamento
Entre os temas discutidos estiveram a retomada de voos regionais entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, ampliando a conectividade entre Acre e Ucayali. A vice-governadora também abordou que está em andamento a criação de grupos de trabalho binacionais, com reunião marcada já para 3 de novembro entre a Câmara de Comércio de Madre de Dios e autoridades acreanas. Também discutiram sobre a Rota Quadrante Rondon e projetos de integração por Atalaya e Marechal Thaumaturgo, fortalecendo a ligação entre comunidades amazônicas.
Mailza também destacou a participação do Acre na Expoalimentaria 2025, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da América Latina, que será realizada de 23 a 26, em Lima, com a presença de 20 empresários acreanos.
Ainda no encontro, Mailza elogiou a realização da Semana Andina em Rio Branco, em parceria com o governo do estado, de 12 a 14, no Lago do Amor, com apresentações culturais, gastronomia e artesanato do Peru.
O cônsul aproveitou para convidar a população a prestigiar o evento cultural, que reunirá dança, culinária, artesanato e manifestações culturais peruanas em Rio Branco.
Cooperação estratégica
O coordenador da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre, Lauro Santos, presente no encontro, ressaltou o papel estratégico do porto de Chancay e da Rota Quadrante Rondon na consolidação do Acre como corredor logístico do Brasil para o Pacífico. “O Peru é a única saída do Brasil para o Pacífico, o que representa um ganho geopolítico extraordinário. O Acre tem posição estratégica para liderar esse processo de integração”, afirmou.
O cônsul também destacou a necessidade de ampliar os acordos bilaterais em áreas como turismo, comércio, proteção ambiental e defesa dos povos indígenas.
Cultura e reconhecimento
Durante a visita, Mailza retribuiu a homenagem presenteando o cônsul Pedro Rubín com uma peça em marchetaria produzida pelo artesão acreano Maqueson Pereira. “Quero agradecer ao cônsul Pedro pela homenagem e pela presença constante no Acre. Esta parceria é essencial para fortalecer a troca de experiências e a união entre nossos povos”, destacou Mailza.
Câmara aprova urgência para votar vale-refeição para entregadores
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10), por 300 votos favoráveis e 99 contrários, a urgência para a apreciação do Projeto de Lei (PL) 1.579/2025, que assegura o direito à alimentação aos entregadores de aplicativos. Pela proposta, as empresas de aplicativos ficam obrigadas a conceder aos entregadores um vale-refeição de pelo menos R$ 20 a cada quatro horas ininterruptas ou seis horas intercaladas de trabalho.
Com a aprovação da urgência, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Caso seja aprovado, o projeto será aplicado ao entregador cadastrado há, pelo menos, um mês no respectivo aplicativo.
As autoras do projeto, deputadas Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Juliana Cardos (PT-SP), argumentam que, enquanto os trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas e restrições severas de acesso de alimentação durante o expediente, as “empresas de aplicativo de entrega acumulam lucros expressivos.”
Dados do estudo Entregas da Fome, da ONG Ação da Cidadania, de agosto de 2024, apontam que três em cada dez entregadores vivem em situação de insegurança alimentar. O levantamento revelou ainda que a maioria dos entregadores trabalha todos os dias da semana e em jornadas superiores a nove horas.
Para o relator da proposta, o deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), o estudo evidencia um cenário de precariedade do trabalho de entregas por aplicativos. Ainda de acordo com o relator, com o projeto, a grande maioria dos entregadores de aplicativos passaria a receber algo em torno de R$ 40 por dia de trabalho a título de vale-refeição.
O benefício será concedido por meio eletrônico, a partir de crédito diretamente na plataforma digital de entrega à qual o trabalhador está vinculado, de uso exclusivo para aquisição de alimentos. Também fica vedada a conversão do benefício em pecúnia ou seu desconto da remuneração por entregas realizadas.
Almeida argumenta ainda que a iniciativa está em consonância com o que determina a Constituição Federal de 1988, ao regulamentar o Art. 6º, que coloca o direito à alimentação como resultante do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
“A aprovação deste Projeto de Lei não só corrige uma grave injustiça com a categoria dos entregadores, mas, sobretudo, reafirma o primado do trabalho e o valor social da livre iniciativa, em conformidade com o postulado da máxima efetividade dos direitos fundamentais”, argumentou.
Xapuri derrota o Rio Branco e confirma 1º lugar no grupo A
O Xapuri derrotou o Rio Branco por 5 a 3 nessa terça, 9, no ginásio do Sesc, e confirmou a primeira colocação no grupo A do Campeonato Estadual de Futsal da Série B com 15 pontos. As duas equipes estão classificadas para a fase de quartas de final.
Bujari e Villa City
Bujari e Villa City decidem no sábado, 13, a partir das 14 horas, no Bujari, quem será o último classificado da Chave B para a fase de quartas de final do Estadual da Série B. O Villa City joga pelo empate para conquistar a vaga.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 15 Pts
2º Epitaciolândia – 12 Pts
3º Rio Branco – 6 Pts
4º PSC – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 3 Pt
Grupo B
1º Adesg – 15 Pts
2º Capixaba – 12 Pts
3º Montenegro – 9 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
