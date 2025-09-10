Leoncio Castro alerta para protagonismo do STF e critica fragilidade do Congresso Nacional

A vice-governadora Mailza Assis recebeu nesta quarta-feira, 10, a visita do cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Pedro Alberto Rubín. Durante o encontro, Rubín entregou uma placa de reconhecimento à vice-governadora pela contribuição do Acre à integração Brasil-Peru, especialmente no marco da 50ª edição da Expoacre 2025.

Mailza relatou ao cônsul os resultados da missão oficial ao Peru realizada em agosto,que percorreu em mais de dez dias diferentes regiões, incluindo na agenda um encontro com a presidente Dina Boluarte, além de agendas em Pucallpa, Atalaya e Puerto Maldonado.

“A equipe foi à frente visitar as regiões e concluímos a missão com a visita à presidente. Na volta, passei por Puerto Maldonado e dialogamos com a Câmara de Comércio. Já deixamos reuniões marcadas para dar continuidade a esse processo de integração”, afirmou a vice-governadora.

O cônsul Pedro Rubín reforçou a importância de fortalecer os laços entre as regiões de fronteira, destacando o potencial econômico, social e cultural do Acre e do sul do Peru. “Precisamos impulsionar a integração em todos os níveis: econômico, político e cultural. Esta região tem muito potencial e já existe uma forte base de cooperação entre nossas populações, especialmente nas áreas de comércio, saúde e apoio às comunidades indígenas”, disse.

Projetos em andamento

Entre os temas discutidos estiveram a retomada de voos regionais entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, ampliando a conectividade entre Acre e Ucayali. A vice-governadora também abordou que está em andamento a criação de grupos de trabalho binacionais, com reunião marcada já para 3 de novembro entre a Câmara de Comércio de Madre de Dios e autoridades acreanas. Também discutiram sobre a Rota Quadrante Rondon e projetos de integração por Atalaya e Marechal Thaumaturgo, fortalecendo a ligação entre comunidades amazônicas.

Mailza também destacou a participação do Acre na Expoalimentaria 2025, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da América Latina, que será realizada de 23 a 26, em Lima, com a presença de 20 empresários acreanos.

Ainda no encontro, Mailza elogiou a realização da Semana Andina em Rio Branco, em parceria com o governo do estado, de 12 a 14, no Lago do Amor, com apresentações culturais, gastronomia e artesanato do Peru.

O cônsul aproveitou para convidar a população a prestigiar o evento cultural, que reunirá dança, culinária, artesanato e manifestações culturais peruanas em Rio Branco.

Cooperação estratégica

O coordenador da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre, Lauro Santos, presente no encontro, ressaltou o papel estratégico do porto de Chancay e da Rota Quadrante Rondon na consolidação do Acre como corredor logístico do Brasil para o Pacífico. “O Peru é a única saída do Brasil para o Pacífico, o que representa um ganho geopolítico extraordinário. O Acre tem posição estratégica para liderar esse processo de integração”, afirmou.

O cônsul também destacou a necessidade de ampliar os acordos bilaterais em áreas como turismo, comércio, proteção ambiental e defesa dos povos indígenas.

Cultura e reconhecimento

Durante a visita, Mailza retribuiu a homenagem presenteando o cônsul Pedro Rubín com uma peça em marchetaria produzida pelo artesão acreano Maqueson Pereira. “Quero agradecer ao cônsul Pedro pela homenagem e pela presença constante no Acre. Esta parceria é essencial para fortalecer a troca de experiências e a união entre nossos povos”, destacou Mailza.

