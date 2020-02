Em 2012, o então presidente Bruno Cotta Paiva decidiu por demolir as arquibancadas laterais do estádio, com o objetivo de colocar em prática um projeto de um CT moderno para o clube, com três campos de futebol.

Localizado na Avenida Ceará, no centro de Rio Branco, o estádio José de Melo foi durante muitas décadas o principal palco do futebol acreano. De propriedade do Rio Branco F.C. tinha capacidade para até 7 mil torcedores.

O lendário estádio já recebeu grandes times como Flamengo, São Paulo, Corinthians e Vasco. Todos pela Copa do Brasil.

O nome é uma homenagem ao senhor José Francisco de Melo – ex-chefe da polícia, ex-jogador e ex-presidente do clube – doador do terreno e responsável pela construção.

Até 2006, ano da construção da Arena da Floresta, o estádio José de Melo era o principal palco das partidas de futebol profissional no estado do Acre.

Após inspeção e laudo do Corpo de Bombeiros foram constatados diversos problemas na estrutura que ameaçaram a utilização da praça esportiva. Precariedades físicas em suas dependências, arquibancadas deterioradas e rachaduras no concreto impossibilitaram o recebimento de torcedores.

Seu último jogo oficial ocorreu no dia 7 de junho de 2007, quando o Rio Branco goleou a ADESG pelo placar de 6×1, na última rodada do segundo turno do Campeonato Acreano de 2007. O último gol foi marcado por Marcelo Brás, atacante do Rio Branco.

Desde então, o Rio Branco passou a utilizar o estádio como seu Centro de Treinamentos, servindo para as categorias de base e para a equipe profissional, realizando ainda alguns jogos-treinos. Em 2012, o então presidente Bruno Cotta Paiva decidiu por demolir as arquibancadas laterais do estádio, com o objetivo de colocar em prática um projeto de um CT moderno para o clube, com três campos de futebol.

Devido a uma crise ocasionada por uma batalha judicial, a respeito da Série C do Campeonato Brasileiro, o clube vem passando por forte crise, deixando o projeto de lado. Atualmente existe apenas uma das arquibancadas laterais.

Senildo Melo é cronista esportivo e assina a coluna Gazeta Esportiva no site AGazeta.Net e a coluna Balanço Esportivo no programa Balanço Geral Acre de segunda a sexta na TV Gazeta.

