Leilão da ANP arrecada R$ 989 milhões com concessão de blocos para exploração de petróleo e gás

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou, nesta terça-feira (17), um leilão de concessão que resultou na arrematação de 34 blocos exploratórios para petróleo e gás natural em quatro bacias brasileiras: Parecis, Foz do Amazonas, Santos e Pelotas. As áreas somam 28.359,55 quilômetros quadrados.

O certame arrecadou R$ 989,7 milhões em bônus de assinatura, pagos por nove empresas vencedoras para garantir o direito de explorar as áreas. A expectativa é de que os investimentos mínimos apenas na fase inicial de exploração ultrapassem R$ 1,4 bilhão.

O grande destaque do leilão foi a Bacia da Foz do Amazonas, situada na Margem Equatorial brasileira, entre os estados do Amapá e Pará. Apontada como uma nova fronteira petrolífera do país — e apelidada de “novo pré-sal” —, a região atraiu os maiores lances da rodada.

As gigantes Petrobras, ExxonMobil, Chevron e a estatal chinesa CNPC arremataram, em conjunto, 19 dos 47 blocos ofertados na Foz do Amazonas, com um aporte total de R$ 844 milhões.

Apesar do otimismo do mercado, o avanço da exploração na região enfrenta críticas de ambientalistas e questionamentos jurídicos. A Foz do Amazonas abriga uma das maiores biodiversidades marinhas do planeta, e entidades alertam para a ausência de estudos ambientais adequados sobre os impactos das atividades exploratórias.