Leila rebate Bap: “Defendo Palmeiras sem tentar asfixiar adversários”

Um áudio vazado aumentou a tensão entre os presidentes do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras

A mandatária do Alviverde rebateu declarações de Bap sobre interesses do clube paulista em contrato com a Liga de Futebol Brasileiro, a Libra, em nota e nesta quarta-feira (8).

“O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores”, detonou Leila e nota oficial do clube.

A respota veio após um áudio vazado para imprensa com declarações do presidente do Rubro-negro. “Não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco”, disse em referência à Crefisa, empresa de crédito que é presidida por Leila Pereira.

Libra no meio

O Flamengo entrou em conflito com os demais times da Libra no que se diz respeito aos acordos de repasse de TVs e recorreu à Justiça para garantir o repasse de R$ 77,1 milhões da Globo, referente à segunda parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão 2024.

A ação gerou forte reação dos demais clubes da Libra, liga criada em maio de 2022 com a proposta de modernizar o futebol nacional.

A discordância do clube carioca concentra-se na distribuição dos valores segundo a audiência das partidas.

O contrato atual prevê que 40% dos direitos são distribuídos igualmente entre os clubes da Libra, 30% variam conforme a posição final no campeonato, e os 30% restantes são determinados pela audiência.

Nesta semana, a presidente do Verdão anunciou que vai acionar judicialmente o rival após o bloqueio de R$ 77 milhões em repasses referentes a direitos de TV do Brasileirão. A medida foi obtida pelo clube carioca junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atinge diretamente os integrantes da liga.

Sobrou até para o Vasco

A nota palmeirense ainda tem uma indireta ao presidente do Flamengo. Em 2014, Bap, que era presidente da operadora de tv via satélite Sky, afirmou que o se o streaming Netflix começasse a incomodar o mercado televisivo, o serviço poderia ser comprado.

“Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix”, rebateu Leila na nota desta quarta-feira (8).

Outras críticas “Não tem os ‘terraplanistas’ que acreditam que a terra é plana? Agora tem os ‘terraflamistas’, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim”, detonou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Em entrevista para a “Ge TV”, a cartola criticou a postura do adversário. “Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe”, completou. A presindente do Alviverde não economizou críticas ao Flamengo. “Se um clube se acha maior que futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam. Não tem os ‘terraplanistas’ que acreditam que a terra é plana? Agora tem os ‘terraflamistas’, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim. Ninguém é maior, mais importante que ninguém. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe.

Fonte: CNN

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários