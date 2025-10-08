fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Leila rebate Bap: “Defendo Palmeiras sem tentar asfixiar adversários”

Publicado

2 horas atrás

em

Um áudio vazado aumentou a tensão entre os presidentes do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras

Leila Pereira, presidente do Palmeiras • Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

A mandatária do Alviverde rebateu declarações de Bap sobre interesses do clube paulista em contrato com a Liga de Futebol Brasileiro, a Libra, em nota e nesta quarta-feira (8).

“O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores”, detonou Leila e nota oficial do clube.

A respota veio após um áudio vazado para imprensa com declarações do presidente do Rubro-negro. “Não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco”, disse em referência à Crefisa, empresa de crédito que é presidida por Leila Pereira.

Libra no meio

Flamengo entrou em conflito com os demais times da Libra no que se diz respeito aos acordos de repasse de TVs e recorreu à Justiça para garantir o repasse de R$ 77,1 milhões da Globo, referente à segunda parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão 2024.

A ação gerou forte reação dos demais clubes da Libra, liga criada em maio de 2022 com a proposta de modernizar o futebol nacional.

A discordância do clube carioca concentra-se na distribuição dos valores segundo a audiência das partidas.

O contrato atual prevê que 40% dos direitos são distribuídos igualmente entre os clubes da Libra, 30% variam conforme a posição final no campeonato, e os 30% restantes são determinados pela audiência.

Nesta semana, a presidente do Verdão anunciou que vai acionar judicialmente o rival após o bloqueio de R$ 77 milhões em repasses referentes a direitos de TV do Brasileirão. A medida foi obtida pelo clube carioca junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atinge diretamente os integrantes da liga.

Sobrou até para o Vasco

A nota palmeirense ainda tem uma indireta ao presidente do Flamengo. Em 2014, Bap, que era presidente da operadora de tv via satélite Sky, afirmou que o se o streaming Netflix começasse a incomodar o mercado televisivo, o serviço poderia ser comprado.

“Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix”, rebateu Leila na nota desta quarta-feira (8).

Luiz Eduardo baptista, o BAP, atual presidente do Flamengo • Divulgação/Flamengo

Outras críticas

“Não tem os ‘terraplanistas’ que acreditam que a terra é plana? Agora tem os ‘terraflamistas’, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim”, detonou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Em entrevista para a “Ge TV”, a cartola criticou a postura do adversário. “Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe”, completou.

A presindente do Alviverde não economizou críticas ao Flamengo.

“Se um clube se acha maior que futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam. Não tem os ‘terraplanistas’ que acreditam que a terra é plana? Agora tem os ‘terraflamistas’, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim. Ninguém é maior, mais importante que ninguém. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe.

Fonte: CNN

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro bilionário do futebol após contrato

Publicado

1 hora atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Craque português assinou uma nova extensão contratual com o Al-Nassr em junho deste ano

Cristiano Ronaldo marcou mais dois gols por Portugal • Reprodução/Instagram/@uefaeuro

Cristiano Ronaldo alcançou um novo marco na carreira: se tornar o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário.

Segundo estimativas da Bloomberg, a extensão do contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, assinada em junho, ultrapassa os US$ 400 milhões, impulsionando o patrimônio do jogador.

Aos 40 anos, o português soma mais de 20 anos de carreira com passagens pelos maiores clubes do mundo, como Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália). Agora, o atacante consolidou sua posição no topo dos esportistas mais ricos do mundo.

Além dos ganhos na carreira de jogador, o atleta acumulou fortuna com parcerias comerciais de longo prazo com marcas como Nike, Armani e Clear, além de seus próprios empreendimentos no setor de moda e hotéis, com a CR7.

A conquista reforça a posição do craque como um dos atletas mais influentes e rentáveis da história do esporte.

 

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego

Publicado

4 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Daniego chega como grande reforço visando a Copa Norte

O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.

“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.

Mais duas contratações

O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.

Jogo decisivo

O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.

“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Luiz Antônio Jerônimo disputa finais nos Jeb´s e fica em 5º

Publicado

5 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Luiz Antônio ainda vai disputar os 100 metros peito em Uberlândia

Luiz Antônio Jerônimo, estudante/atleta do Colégio Militar Tiradentes, disputou nesta terça, 7, em Uberlândia, Minas Gerais, as finais dos 50 metros livre e peito, na Série Ouro, dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s), e terminou as provas na 5ª colocação.

“O Luiz esteve muito próximo das medalhas nas duas provas, mas não aconteceu. Provas de alto nível são definidas nos detalhes e agora é virar a página e pensar no próximo desafio”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

100 peito

O próximo desafio de Luiz Antônio Jerônimo será a prova dos 100 metros peito na quinta, 9.

“O Luiz vai para as eliminatórias dos 100 peito para chegar na final e lutar por medalha”, afirmou Ricardo Sampaio.

Comentários

Continue lendo