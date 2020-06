Lei sancionada pelo governador Marcos Rocha já está em vigor. Energisa informou que está analisando a determinação considerando a legislação válida para o setor, que é de competência federal.

Por G1 RO

O governador Marcos Rocha (sem partido) sancionou a lei que determina a inclusão de uma foto do medidor de energia na fatura do consumidor, em Rondônia. A lei de número 4.795, aprovada também pela Assembleia Legislativa (Ale), foi publicada no Diário Oficial do estado e já está em vigor desde a quarta-feira (24).

