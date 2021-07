Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 é apresentada para Assembleia Legislativa do Acre

Em audiência pública na manhã desta quinta-feira, 8, o governo do Estado apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O projeto tem uma série de novos pontos para o fortalecimento fiscal do Estado e manutenção da máquina pública, além de uma previsão orçamentária de R$ 6,9 bilhões que ainda deve mudar até a apresentação da Lei Orçamentária de 2022 em setembro.

Audiência pública contou com a presença de todos os poderes Imagem: reprodução

O projeto da LDO foi enviado ainda em maio trazendo diretrizes para a elaboração do orçamento e espera apenas a apreciação e votação do Legislativo estadual.

A apresentação conjunta realizada por membros da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria de Fazenda (Sefaz), destacou pontos importantes como a previsão de um reajuste geral dos salários dos servidores públicos estaduais pensando principalmente na correção inflacionária; a correção do duodécimo dos outros poderes estaduais; os riscos fiscais que podem ocorrer no ano de 2022 e quais as medidas serão tomadas pelo governo caso isso venha a acontecer; além da meta de resultado primário para o ano em R$ 329 milhões de forma a mostrar o equilíbrio das contas públicas para o pagamento dos compromissos firmados.

“A ideia do governo do estado é debatermos e avançarmos com esse projeto de modo a abranger todos os setores da nossa sociedade e chegarmos ao melhor acordo possível, com a união dos poderes e fortalecimento do setor público”, conta o Secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.